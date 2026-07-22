Qué dijo el vicepresidente de Moody’s sobre la mejora de la calificación de la deuda argentina

Jaime Reusche, vicepresidente de Moody’s Ratings, habló sobre la suba de la nota a la Argentina

La decisión de una de las principales calificadoras de riesgo del mundo sobre la deuda soberana argentina volvió a poner el foco en la forma en que los mercados internacionales leen el rumbo económico del país. Detrás de ese movimiento hay un proceso de análisis que combina variables macroeconómicas, financieras y también políticas, y que la agencia explicó en detalle a través de uno de sus principales referentes para la región.

Moody’s elevó la nota crediticia de la deuda soberana de Argentina, que pasó de Caa1 a B3 para los compromisos tanto en moneda local como en moneda extranjera. Además, la calificadora modificó la perspectiva de estable a positiva. Según explicó la agencia, la mejora responde a una reducción significativa del riesgo de default, en un contexto en el que la estabilización macroeconómica avanzó hacia una mejora más sostenible de los fundamentos crediticios, algo que también refleja, a criterio de la calificadora, un fortalecimiento en la gobernanza.

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En el informe, la agencia destacó que los superávits fiscales sostenidos, la baja de la inflación y la continuidad de la liberalización económica refuerzan la credibilidad de las políticas públicas y reducen la volatilidad macroeconómica. También resaltó que el panorama externo del país mejoró de manera notable, apoyado en un mejor desempeño exportador, un aumento de la inversión extranjera directa en los sectores de energía y minería, y un acceso más fluido al financiamiento internacional.

En diálogo con Infobae en Vivo, Jaime Reusche, vicepresidente de Moody’s Ratings, se expresó sobre los motivos que llevaron a la agencia a tomar esta decisión y sobre los factores que todavía condicionan una mejora mayor.

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Qué implica la suba de la nota

Reusche explicó el significado concreto de la decisión y remarcó el punto de partida desde el que arrancó el país. “Hemos subido la calificación un peldaño a la Argentina, que estaba en la parte baja de la tabla”, señaló. Según indicó, este tipo de definiciones dan una opinión sobre cuál es el riesgo de invertir en el país. “Esto probablemente traiga más inversiones para el país y abarate bastante el costo del financiamiento, tanto al Gobierno como a las empresas, los bancos, al sector público e incluso a los individuos, en un segundo plano”, detalló.

Para el directivo de Moody's, la continuidad de las políticas públicas tras las elecciones será determinante para una nueva mejora en la nota. (Reuters)

De esta manera, el vicepresidente de la calificadora vinculó la decisión no solo con una lectura sobre el riesgo soberano, sino con un efecto que podría trasladarse a distintos actores de la economía argentina, más allá del Estado.

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El ajuste macroeconómico y las cuentas externas

Consultado sobre qué fue lo que mejoró puntualmente en el país, Reusche puso el eje en el proceso de ordenamiento económico. “Vimos un proceso de ajuste macroeconómico que continúa y la economía se está empezando a asentar”, afirmó. Para el directivo, existe la posibilidad de que las políticas públicas actuales logren reequilibrar la economía en el tiempo.

Ahora bien, el funcionario de Moody’s puso especial énfasis en un aspecto que la calificadora viene siguiendo de cerca desde mediados de año. “Un punto importante que hemos estado evaluando en los últimos meses, desde que visitamos Buenos Aires en mayo, son las finanzas externas del país”, indicó. Se refirió, en concreto, a la balanza de pagos, es decir, a la evaluación de cuántas divisas entran y salen del país. En base a ese análisis, la agencia mide la posibilidad de que el Gobierno cumpla con sus compromisos externos. “Ahí hemos visto una mejora importante”, sostuvo.

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Reusche también se refirió al plan financiero presentado por el Gobierno y a la relevancia que tuvo para el análisis de la calificadora. “La presentación del plan financiero ayudó mucho para dilucidar qué estaba pensando el Gobierno en cuanto a fuentes de financiamiento”, explicó. Según detalló, desde Moody’s analizaron distintos escenarios para evaluar cómo cierran las cuentas externas del país y si existen suficientes divisas disponibles.

En ese sentido, el vicepresidente de la calificadora hizo una distinción entre el panorama de este año y el que se espera para el próximo. “Si bien vemos que el ingreso de divisas este año es mayor a lo proyectado, para el próximo año las cuentas se ajustan un poco porque hay grandes repagos de deuda”, advirtió. De todos modos, consideró que, de no mediar sobresaltos, las cuentas públicas deberían encajar, en un escenario además marcado por el calendario electoral. Justamente ese fue otro de los ejes que la calificadora tuvo en cuenta: si luego de las elecciones habrá continuidad en las políticas públicas actuales.

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Los motivos de la demora y la cautela de la agencia

Ante la consulta sobre por qué la mejora en la calificación llegó recién ahora, Reusche fue explícito sobre el criterio de la agencia. “Teníamos que estar muy seguros de que no se iba a revertir cualquier acción crediticia que tomáramos”, sostuvo. Y agregó: “Nunca hacemos estos ajustes a la ligera. Tenemos que evaluar muy en detalle y asegurarnos de que no vamos a cambiar de opinión”.

Jaime Reusche, vicepresidente de Moody's Ratings, remarcó que la agencia evita tomar decisiones que puedan revertirse en el corto plazo

El vicepresidente de Moody’s marcó además en Infobae en Vivo una diferencia entre la forma de operar de la calificadora y la del mercado en general. “El mercado, en general los inversionistas, siempre están evaluando el riesgo del país todos los días. Ellos fácilmente pueden cambiar de opinión. Nosotros tratamos de ser más cautos”, indicó.

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Consultado sobre si perciben en Argentina la posibilidad de que se consolide una política de Estado, Reusche fue cauto pero claro en su diagnóstico. “Creemos que hay mayor consenso de que hay ciertas políticas públicas que deben continuar y volverse políticas de Estado, pero por supuesto eso no lo vamos a saber hasta después de la elección”, afirmó. En esa línea, remarcó que existen riesgos políticos y que, precisamente por eso, la calificación no se ajustó todavía más. “Era posible que la calificación subiese más que un peldaño”, reconoció.

El directivo también se refirió al cambio de perspectiva, que pasó de estable a positiva, y explicó su significado: en un período de entre 12 y 18 meses, la calificación podría seguir mejorando. “Esa va a ser la gran confirmación, si hay continuidad de políticas públicas y si esto se vuelve una política de Estado”, agregó. Según Reusche, los ajustes que requiere la economía argentina dependen, justamente, de que esa continuidad se sostenga en el tiempo.

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El riesgo político

Sobre la posibilidad de que la calificadora incorpore en su análisis una eventual vuelta del kirchnerismo al poder, Reusche fue tajante respecto del enfoque de la agencia. “Como observadores internacionales, no tenemos preferencias por un gobierno u otro. Lo que analizamos es el marco de políticas públicas”, explicó.

En ese sentido, señaló que el hecho de que en gobiernos anteriores se haya revertido la senda de ajustes muestra que es difícil que ese tipo de políticas trasciendan al gobierno de turno, motivo por el cual la calificadora mide un riesgo político importante. “Más allá de eso, creemos que los incentivos están alineados para que las políticas corrientes se mantengan”, completó.

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Reusche recordó que los inversores todavía tienen presente el ajuste iniciado durante el gobierno de Mauricio Macri, que no logró sostenerse en el tiempo. (Fundación Libertad)

Finalmente, Reusche se refirió a la brecha que persiste entre la calificación crediticia y el riesgo país que mide el mercado. “El mercado está diciendo que el riesgo político también existe”, explicó. Según su análisis, todavía pesa en la memoria de los inversores el intento de ajuste durante el gobierno de Mauricio Macri, que no logró sostenerse en el tiempo ni resultó tan efectivo como el actual.

“La idea de que radicalmente cambiaron las políticas luego de una elección persiste en la memoria de los inversionistas y por eso están mucho más altos”, sostuvo. Como referencia, comparó la situación argentina con la de otro país de la región: “La Argentina en este momento está calificado igual que países como El Salvador, que tiene un riesgo país un poco menor, dado que hay menor riesgo político”.

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