Más tarde, Pella se refirió a la repercusión que generó en Argentina tras acceder a una instancia definitoria: "Es increíble cómo se vive en nuestro país los logros deportivos de todos sus deportistas. Después del partido de cuarta ronda, no te voy a decir que me desconcentré, pero fue difícil manejar toda esa presión más allá de toda la que yo me pongo". La confesión continuó: "Realmente hoy estaba nervioso, cuando me tocó entrar a la cancha hubo momentos del partido que me ganó un poco la presión. Es experiencia".