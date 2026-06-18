Guatemala: Autoridades reiteran llamado a respetar áreas restringidas del volcán de Fuego

El INGUAT reiteró que deben respetarse las áreas restringidas alrededor del volcán de Fuego en Guatemala. (Cortesía: Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastre)

El Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) difundió, este miércoles, un comunicado de prensa en el que exhorta a guías de turismo, operadores turísticos, agencias de viajes, visitantes y la población en general a respetar las restricciones de acceso vigentes en las zonas de alto riesgo alrededor del volcán de Fuego. De igual forma, el llamado enfatiza la importancia de acatar las disposiciones establecidas por las autoridades competentes, con base en criterios técnicos de seguridad, prevención y protección civil.

Las restricciones, según el INGUAT, buscan proteger la vida y la integridad de visitantes, guías y comunidades cercanas ante el alto nivel de peligro que representa acercarse a áreas no autorizadas, especialmente en las inmediaciones del cráter. La entidad señaló que el volcán de Fuego puede registrar explosiones, emisiones de gases, caída de material volcánico y otros fenómenos naturales sin previo aviso, lo que incrementa el riesgo para quienes se aventuren fuera de los perímetros establecidos.

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El comunicado señala la obligación de los guías de turismo y responsables de grupos turísticos de priorizar en todo momento la seguridad de las personas bajo su cargo. El INGUAT insta a estos profesionales a cumplir estrictamente con los perímetros de seguridad establecidos y a atender únicamente la información emitida por las instituciones competentes, evitando difundir datos no oficiales que puedan poner en peligro a los visitantes.

El INGUAT informó que las restricciones de acceso al volcán de Fuego fueron definidas por las autoridades con criterios técnicos de seguridad, prevención y protección civil. (Cortesía: Instituto Guatemalteco de Turismo)

En palabras del instituto, “ingresar, conducir grupos, promover visitas o permitir el acceso de personas a áreas restringidas representa un riesgo directo para la vida y la integridad de los visitantes, guías y comunidades cercanas”. La entidad insistió en que el turismo de aventura debe realizarse de manera responsable, segura y en apego a las disposiciones vigentes. Advirtió que ninguna actividad turística, recreativa o comercial debe anteponerse a la protección de la vida.

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De igual manera, el INGUAT reiteró su llamado a todos los actores del sector turístico a actuar con responsabilidad, respetar las indicaciones oficiales y contribuir a la prevención de incidentes en zonas de riesgo. Destacó además que la seguridad de los visitantes y de la población es una responsabilidad compartida.

INGUAT destaca la importancia de la prevención y la responsabilidad en zonas de riesgo

El comunicado pone especial énfasis en la importancia de no subestimar los peligros asociados al volcán de Fuego, uno de los más activos de Guatemala. El organismo remarcó que los fenómenos relacionados con este coloso pueden ocurrir de forma repentina y sin previo aviso, lo que refuerza la necesidad de cumplir estrictamente con las restricciones y recomendaciones de las autoridades.

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Asistencia Turística Guatemala recordó que la información oficial debe ser la única fuente consultada al planificar actividades en la zona, con el objetivo de evitar tragedias y garantizar la protección de todos los involucrados en actividades turísticas cerca del volcán.

Asistencia Turística Guatemala advirtió que promover visitas o conducir grupos a áreas restringidas del volcán de Fuego pone en riesgo la vida y la integridad de las personas. (Cortesía: Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres)

Por su parte, INGUAT concluyó solicitando a la comunidad turística y al público en general que mantengan una actitud responsable, evitando acciones que puedan poner en peligro vidas humanas y colaborando activamente en la promoción de un turismo seguro y consciente en el país.