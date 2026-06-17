Las perlitas del debut de Argentina en el Mundial: del gesto de Messi con Agüero a la reacción de Scaloni en los goles

Mundial 2026 - Argentina 3 - Argelia 0

Lionel Messi debutó en su sexto Mundial con un triplete y lágrimas, y la selección argentina goleó 3-0 a Argelia en el Estadio Arrowhead de Kansas City en el partido inaugural del Grupo J del Mundial 2026. Los tres tantos del capitán, con récords históricos de por medio, fueron apenas algunos de los protagonistas de la noche.

A pesar de tener 38 años, el ocho veces ganador del Balón de Oro se mostró en una descomunal forma física y lució totalmente recuperado de la lesión que había sufrido en la previa a la cita mundialista con el Inter Miami. Otro que se mostró en gran nivel fue De Paul, que construyó sociedades y explotó todas las ventajas de un rival que regresó a un Mundial tras 12 años de ausencia.

PUBLICIDAD

El ambiente en el estadio ya anticipaba algo especial. Mientras la Albiceleste completaba el calentamiento, los parlantes del recinto reproducían “Live is Life”, el clásico de Opus identificado eternamente con Diego Maradona.

En ese marco, Messi tuvo un gesto que lo enalteció: se acercó a la zona de prensa y saludó a Sergio Kun Agüero, que estaba al aire para ESPN, y luego a Maxi Rodríguez, presente en otra cadena internacional.

PUBLICIDAD

Agüero estaba haciendo campo de juego y apareció Messi para saludarlo 😭😭😭 pic.twitter.com/a1mV3zDK1E — Modo Scaloneta 🇦🇷🏆 (@ModoScaloneta) June 17, 2026

Cerca del campo, la familia del capitán ya ocupaba su lugar en la tribuna: Antonela Roccuzzo llegó con sus hijos Mateo y Thiago, todos con la camiseta de Argentina con el nombre “Messi” y el número 10 en la espalda, aproximadamente una hora antes del inicio.

Antonella y toda la familia Messi ingresando al Estadio para acompañar a Lionel 🏆❤️ pic.twitter.com/1qYGXiMjy8 — Messi out of Context (@OutMessi_) June 16, 2026

A los 16 minutos, Rodrigo De Paul habilitó a La Pulga en el último tercio. Messi encaró de frente al arco y sacudió un zurdazo que le venció las manos a Zidane hasta incrustarse en el ángulo.

PUBLICIDAD

En la celebración, las lágrimas surgieron en el rostro del capitán del Inter Miami, que en Qatar 2022 parecía haber disputado su última gran cita con la Selección, y que ante la citación de Lionel Scaloni se animó a un intento más. “Fue por algo totalmente ajeno a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados”, explicó tras el encuentro.

🐐🥹 ¡LEO, HASTA LAS LÁGRIMAS TRAS SU GOLAZO ANTE ARGELIA EN EL MUNDIAL! pic.twitter.com/77x8aOiT5h — TyC Sports (@TyCSports) June 17, 2026

La reacción en el banco fue otro cuadro para enmarcar: Scaloni no festejó. Se mantuvo de pie, serio y con los brazos cruzados, se dio la vuelta, se sentó, abrió una botella de agua y bebió con calma mientras intercambiaba palabras con su asistente, Pablo Aimar. En el campo, Enzo Fernández y Lautaro Martínez se fundieron en un abrazo grupal con el goleador.

PUBLICIDAD

🐐⚽ ¡LA REACCIÓN DE SCALONI AL GOLAZO DE MESSI! pic.twitter.com/na9FseaMqT — TyC Sports (@TyCSports) June 17, 2026

El tanto fue el de mayor carga histórica en lo que va del torneo. Según datos del estadístico Misterchip, con 38 años y 357 días, Messi se convirtió en el tercer goleador más veterano en toda la historia del Mundial, detrás del camerunés Roger Milla (42 años y 39 días, en 1994) y el portugués Pepe (39 años y 283 días, en 2022).

Además, con ese disparo desde fuera del área, igualó al brasileño Roberto Rivelino como los únicos jugadores en toda la historia del torneo con cinco goles de ese tipo. La lista de los que le siguen —Matthäus, Forlán, Helmut Rahn, Lajos Tichy, Bobby Charlton y David Villa— se quedó en cuatro.

PUBLICIDAD

El tercer récord fue aún más contundente: Messi se convirtió en el único futbolista en marcar ante once selecciones distintas en Copas del Mundo, con Serbia, México, Nigeria, Bosnia, Irán, Croacia, Australia, Holanda, Francia, Arabia Saudí y Argelia en la lista. Jürgen Klinsmann, Ronaldo Nazário y Miroslav Klose se quedan en diez.

Antes del gol, la cuenta oficial de la AFA ya había tenido motivos para publicar: el partido marcó la presencia número 200 de Messi con la camiseta de la Selección.

PUBLICIDAD

Los aspersores del Arrowhead Stadium se encendieron durante el cooling break, en plena charla táctica de Scaloni con sus jugadores

De vuelta al campo, un episodio llamó la atención: durante el primer cooling break, mientras Scaloni daba su charla táctica, se encendieron los aspersores del estadio y empaparon a los jugadores. El 1-0 no se movió y Argentina sumó sus primeros tres puntos en el Grupo J, que completan Jordania y Austria.

El 1-0 no duró mucho más. A los 59 minutos, Alexis Mac Allister remató desde lejos, Zidane no pudo retener el balón y Messi aprovechó el rebote para convertir su doblete. Seis minutos después, el arquero argelino volvió a aparecer para despejar al córner un zurdazo del 10 en profundidad. Argelia intentó reaccionar a los 68 minutos con un remate desde la puerta del área que pasó cerca del palo de Emiliano Martínez, pero no alcanzó.

PUBLICIDAD

A los 75 minutos llegó la estocada final. Messi sacudió otro zurdazo desde la medialuna y la pelota se incrustó contra el palo derecho de Zidane para el 3-0. Con ese tanto, llegó a 16 goles en Mundiales e igualó a Miroslav Klose como máximo artillero en la historia de las Copas del Mundo. Cuatro minutos después, Scaloni lo retiró del campo: Nico Paz entró por el 10, y Nicolás Otamendi reemplazó a Cristian “Cuti” Romero.

El partido terminó con seis minutos de adición y con Argentina como líder del Grupo J tras una victoria que dejó registros para todos los libros de historia del fútbol. El próximo compromiso de la Albiceleste será el lunes 22 de junio ante Austria en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

PUBLICIDAD