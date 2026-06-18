Estados Unidos y República Dominicana acuerdan impulsar la cooperación nuclear civil

Estados Unidos y la República Dominicana firmaron en Washington un memorando de entendimiento sobre cooperación nuclear civil con fines pacíficos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó, este miércoles, que EE.UU. y la República Dominicana firmaron un Memorando de Entendimiento sobre Cooperación Nuclear en Washington. El acuerdo tiene como objetivo principal fortalecer la cooperación en el ámbito nuclear civil con fines pacíficos entre ambos países. Según detalló el organismo estadounidense a través de un comunicado oficial, la firma del memorando estuvo a cargo del subsecretario de Estado, Christopher Landau, y del ministro de Energía y Minas de la República Dominicana, Joel Santos.

La administración del presidente estadounidense Donald Trump destacó que este paso se inscribe dentro de una estrategia más amplia para consolidar la alianza bilateral, basada en “un compromiso compartido con la prosperidad y la seguridad económicas”. El documento destaca que la firma del acuerdo refleja la determinación de ambos gobiernos de “desarrollar una sólida alianza nuclear civil, fortalecer la seguridad energética y ampliar la cooperación económica”, priorizando “los más altos estándares de seguridad nuclear, protección y no proliferación”.

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Además, el Departamento de Estado señala que estos acuerdos, conocidos como NCMOU (por sus siglas en inglés), constituyen herramientas diplomáticas creadas durante el primer mandato del presidente Trump. Según el comunicado, el NCMOU “sienta las bases para la expansión de los lazos estratégicos de cooperación nuclear civil entre EE.UU y socios clave”, y tiene como propósito respaldar el uso responsable de la energía nuclear en distintos ámbitos. Entre las aplicaciones mencionadas figuran la generación de energía eléctrica y la producción de isótopos médicos.

El memorando busca expandir la cooperación nuclear civil para la generación eléctrica y la producción de isótopos médicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estados Unidos impulsa alianzas estratégicas para la cooperación nuclear internacional

Además, el texto oficial del Departamento de Estado resalta que los NCMOU impulsan una colaboración de largo plazo con la industria estadounidense, lo que, a su vez, “refuerza las relaciones estratégicas duraderas” entre Estados Unidos y sus socios internacionales.

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El documento describe que este tipo de acuerdos permite ampliar la cooperación en la transferencia y el desarrollo de tecnología nuclear civil, así como en la formación de personal, la investigación y la promoción de las mejores prácticas en seguridad y manejo de materiales nucleares. “La firma de este Memorando de Entendimiento sobre Cooperación Nuclear Civil refleja nuestra firme determinación de desarrollar una sólida alianza nuclear civil”, afirma el comunicado oficial.

La cooperación en materia nuclear entre ambos países tendrá como pilares la promoción de los estándares más exigentes en materia de seguridad, protección radiológica y prevención de la proliferación nuclear, según explicó el Departamento de Estado. El memorando busca además consolidar un entorno de confianza que facilite la participación del sector privado y la transferencia de tecnología bajo supervisión internacional.

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Washington sostuvo que el marco bilateral reforzará la seguridad energética y ampliará la cooperación económica entre Estados Unidos y la República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la información oficial, los programas de cooperación nuclear civil, respaldados por el NCMOU, están enfocados en “apoyar el uso responsable de la energía nuclear en diversas aplicaciones, desde la generación de energía eléctrica hasta la producción de isótopos médicos.” El Departamento de Estado insiste en que esta colaboración permitirá a la República Dominicana “acceder a capacidades técnicas avanzadas” y contribuirá al desarrollo económico y energético del país caribeño.

En el comunicado, la administración estadounidense recuerda que los NCMOU también promueven el intercambio tecnológico, sino que también establecen un marco de cooperación a largo plazo con la industria nuclear de Estados Unidos, reforzando los vínculos estratégicos y comerciales con naciones aliadas.

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