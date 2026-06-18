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Honduras: Congreso Nacional aprueba licencia para Cossette López y Ana Paola Hall; nombra sustitutos en el CNE

El Congreso Nacional aprobó las licencias de Cossette López y Ana Paola Hall para asumir cargos diplomáticos y nombró a Eduardo Fuentes y Aixa Zelaya como consejeros interinos del CNE.

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Los nombramientos fueron respaldados por la mayoría del Congreso. (FOTO: Infobae)
Los nombramientos fueron respaldados por la mayoría del Congreso. (FOTO: Infobae)

El Congreso Nacional aprobó la noche de este miércoles las solicitudes de licencia presentadas por las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López y Ana Paola Hall, quienes dejarán temporalmente sus funciones para asumir representaciones diplomáticas en el exterior.

La decisión fue adoptada durante una sesión legislativa en la que también se procedió al nombramiento de las autoridades interinas que ocuparán sus cargos dentro del órgano electoral mientras dure la ausencia de ambas funcionarias.

Como parte de la resolución aprobada por el pleno legislativo, fueron designados de manera interina Eduardo Enrique Fuentes y Aixa Zelaya Gómez como nuevos consejeros propietarios del CNE.

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Las licencias tendrán una duración de un año, período durante el cual las funcionarias desempeñarán funciones diplomáticas asignadas por el Gobierno de Honduras.

De acuerdo con la información presentada ante el Congreso Nacional, Cossette López asumirá el cargo de embajadora de Honduras ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), mientras que Ana Paola Hall fungirá como representante diplomática en España a partir del próximo 1 de julio.

La elección de los sustitutos fue aprobada mediante votación del pleno legislativo, con el objetivo de garantizar la continuidad de las funciones administrativas y electorales del Consejo Nacional Electoral.

Eduardo Fuentes llega al CNE con experiencia previa dentro de la institución, ya que anteriormente se desempeñó como codirector del organismo electoral y actualmente ejercía funciones como comisionado propietario de la Unidad de Política Limpia.

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Eduardo Fuentes asumirá de forma interina como consejero propietario del CNE en sustitución de Cossette López. (FOTO:La Prensa)
Eduardo Fuentes asumirá de forma interina como consejero propietario del CNE en sustitución de Cossette López. (FOTO:La Prensa)

Por su parte, Aixa Zelaya cuenta con trayectoria política dentro del Partido Liberal, donde participó como precandidata a designada presidencial durante el proceso electoral de 2021.

Aixa Zelaya fue nombrada consejera propietaria interina tras la licencia otorgada a Ana Paola Hall para asumir funciones diplomáticas en España. (FOTO: La Prensa)
Aixa Zelaya fue nombrada consejera propietaria interina tras la licencia otorgada a Ana Paola Hall para asumir funciones diplomáticas en España. (FOTO: La Prensa)

Cabe señalar que tanto Fuentes como Zelaya también figuran dentro de la nómina de aspirantes que buscan ocupar de manera permanente una de las vacantes disponibles en el pleno del Consejo Nacional Electoral.

Durante la misma sesión legislativa, el Congreso Nacional también aprobó una moción presentada por el diputado Antonio Rivera Callejas y respaldada por más de 90 congresistas para realizar otros nombramientos dentro de instituciones vinculadas al sistema electoral hondureño.

Entre las designaciones aprobadas figura la de Arístides Mejía Carranza como magistrado propietario interino del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), en sustitución de la fallecida magistrada Mirian Barahona.

Asimismo, se nombró a Juan Pablo Hernández como comisionado propietario de la Unidad de Política Limpia, cargo que quedó vacante tras la incorporación de Eduardo Fuentes al pleno del CNE.

Las autoridades interinas asumirán funciones de manera inmediata. (FOTO: Congreso Nacional)
Las autoridades interinas asumirán funciones de manera inmediata. (FOTO: Congreso Nacional)

Las autoridades legislativas señalaron que estos nombramientos buscan garantizar el funcionamiento normal de las instituciones responsables de supervisar y administrar los procesos electorales en Honduras.

La decisión ocurre en un momento clave para el sistema electoral hondureño, tomando en cuenta la proximidad de futuros procesos políticos y la necesidad de mantener operativas las instituciones encargadas de velar por la transparencia y legalidad de los mismos.

Analistas consideran que los movimientos aprobados por el Congreso Nacional tendrán impacto en la conformación temporal de los organismos electorales, especialmente en el Consejo Nacional Electoral, encargado de organizar y supervisar los próximos eventos democráticos del país.

Las nuevas autoridades asumirán sus funciones de manera inmediata mientras continúan los procesos para la elección definitiva de los cargos vacantes en los diferentes organismos electorales.

Con estas decisiones, el Congreso Nacional busca garantizar la estabilidad institucional y la continuidad administrativa en entidades fundamentales para el fortalecimiento del sistema democrático hondureño.

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