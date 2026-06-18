Crimen y Justicia

Atraparon a tres personas por administrar un desarmadero de motos en La Plata

El hallazgo se dio luego de que comenzaran a investigar el robo de una moto en pleno centro platense. Algunas de las piezas del vehículo fueron recuperadas

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Parte de las partes que fueron recuperadas en el operativo (Gentileza: 0221)
Parte de las partes que fueron recuperadas en el operativo (Gentileza: 0221)

Como fruto de una investigación originada por el robo de una motocicleta Yamaha FZ, tres personas fueron detenidas en La Plata luego de que hallaran un presunto desarmadero en funcionamiento. Tras la sospecha de que pudiera tratarse de una actividad ilícita, se abrió una causa judicial por el hecho.

El caso se inició con la denuncia de un vecino de 54 años, quien informó que su vehículo había sido sustraído mientras estaba estacionado en la zona de 38 entre 16 y 17. A partir de esto, los efectivos de la comisaría Cuarta comenzaron tareas investigativas para identificar a los responsables del robo.

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Por medio de las diligencias, lograron establecer la identidad de uno de los sospechosos y detectaron varios domicilios presuntamente utilizados para almacenar y desarmar motos robadas. Con esos elementos, solicitaron órdenes de allanamiento que fueron autorizadas por la Justicia y ejecutadas el martes en diferentes puntos de la ciudad.

Según la información publicada por el medio platense 0221, durante los procedimientos, la Policía recuperó piezas de la motocicleta sustraída, entre ellas cachas negras correspondientes a una Yamaha FZ. Además, secuestraron una gran cantidad de autopartes y repuestos de distintas marcas, junto con numerosos componentes cuya procedencia está bajo investigación.

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Uno de los tres detenidos (Gentileza: 0221)
Uno de los tres detenidos (Gentileza: 0221)

En los inmuebles allanados también se encontraron tres bicicletas de alta gama con la numeración del cuadro presuntamente adulterada o eliminada. De acuerdo con el parte oficial, las bicicletas recuperadas correspondían a una Ridetech rodado 29 y dos Fire Bird rodado 29.

Finalmente, fueron detenidos M. J. L., L. N. L. y M. Á. L. Actualmente, la investigación quedó a cargo de la Fiscalía N° 1 de La Plata, conducida por la fiscal Ana Medina, que continuará con las diligencias para determinar el alcance de la actividad ilícita y la procedencia de los elementos incautados.

Cayó banda tras robo a una mujer y descubren desarmadero con autopartes ilegales

Un operativo de la Comisaría Norte 1ª de San Justo concluyó con la detención de dos personas y el hallazgo de un desarmadero clandestino presuntamente vinculado a robos automotores en el partido de La Matanza. El procedimiento fue ordenado por el Juzgado de Garantías N°3 y la UFI N°1 de La Matanza, a cargo del fiscal Luciano Borda, tras el robo a mano armada de un Peugeot 2008 gris.

La investigación se inició luego de un asalto ocurrido en la intersección de las calles Jujuy y Cisneros, donde tres individuos en dos motocicletas interceptaron a una mujer de 53 años cuando ingresaba a su domicilio. Bajo amenazas con armas de fuego, los asaltantes le sustrajeron el vehículo y otras pertenencias, huyendo del lugar en cuestión de segundos.

San Justo operativo desarmadero
Dos de las motos que fueron recuperadas durante el operativo

El hecho quedó registrado en video, donde se observa la secuencia del robo y la huida de los delincuentes. A partir de este, el Grupo Táctico Operativo identificó el domicilio donde se ocultaban las motocicletas empleadas y parte del botín.

Durante el allanamiento, los efectivos aprehendieron a Brisa Ornella Ceccotti, de 19 años, y secuestraron un teléfono celular Samsung S23 y la llave de encendido del Peugeot robado, ambos pertenecientes a la víctima. En línea con esto, la inspección reveló la existencia de un desarmadero clandestino en el inmueble.

Allí, se encontraron más de 20 llaves de ignición, 20 puertas, 15 capots, 30 paragolpes, cinco motores y seis cajas de cambios, entre otras autopartes. Además, se hallaron piezas correspondientes a vehículos con pedido de secuestro activo, incluyendo un Fiat 500, una Dodge Journey, un Toyota Etios, un Chevrolet Meriva y un Honda Legend, que habían sido denunciados por robo o hurto en distintas jurisdicciones del conurbano bonaerense.

Durante el operativo se secuestraron también diez butacas, llantas de diferentes modelos y una chapa patente vinculada a otra investigación. Entre las motocicletas halladas figuraban una Honda GLH azul sin dominio colocado y una Kawasaki Versys blanca y negra, esta última con pedido de secuestro activo por un robo denunciado el 29 de mayo en el partido de Morón.

Horas después del procedimiento, los investigadores detuvieron a Kevin Rodrigo Ruiz Saez, de 20 años, quien fue identificado como el conductor de una de las motocicletas utilizadas durante el robo del Peugeot. Según las fuentes consultadas, Ruiz Saez quedó imputado por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego no habida.

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