La estremecedora carta de una de las figuras de Costa de Marfil para su hermana fallecida: “Quizás podría haberla protegido”

Diomande creció en Abiyán, donde 25 personas dormían bajo el mismo techo y él se escabullía pasada la medianoche a ver fútbol con el televisor al mínimo volumen (REUTERS/Mike Segar)

Yan Diomande publicó una carta abierta dirigida a su hermana Roxane, fallecida a los 15 años en una fiesta. Tras el debut de Costa de Marfil en la Copa del Mundo 2026, el extremo del RB Leipzig, de 19 años, la escribió porque, según sus propias palabras, no puede hablar del tema y quiere que el mundo entero sepa el nombre de su hermana.

La carta, publicada en The Players’ Tribune, arranca con una imagen que dice más que cualquier estadística: un jersey de Manchester United falso, un marcador negro y las letras “Ronaldo 7” escritas a mano sobre la tela. Esa fue la infancia de Yan Diomande en Abiyán, la capital económica de Costa de Marfil, donde 25 personas dormían bajo el mismo techo y él se escabullía pasada la medianoche para ver fútbol con el televisor al mínimo volumen. Dos barras de sonido. La oscuridad. Y el sueño.

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A los 9 años, Diomande se marchó solo a una academia cerca de la frontera con Ghana. Allí, él y otros chicos entraban a las tiendas del pueblo a robar papas porque el hambre no daba tregua.

La operación tenía su método: dos niños distraían al dueño del local mientras los otros 18 salían corriendo. “No eran ni buenas. Pero sabían increíble”, escribió el futbolista. Hoy, las papas hervidas con aceite siguen siendo su comida favorita, no por nostalgia romántica, sino porque le recuerdan aquellos tiempos.

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Chelsea, Rangers, Olympiacos, Crystal Palace y los equipos B de la MLS rechazaron al extremo marfileño antes de que el Leganés le abriera la puerta a Europa (Cortesía de la familia Diomande a The Players Tribune)

Roxane aparece en cada recuerdo de esa etapa. Tenía 10 años cuando ya le decía a los amigos del barrio que siguieran entrenando, que su hermano no les iba a comprar autos. “Eras mi agente”, le escribe Diomande. Ella era quien creía que podía ser el próximo Cristiano Ronaldo cuando todos los demás se reían.

Cuando él se fue a Estados Unidos a los 15 años sin hablar inglés, era Roxane quien escuchaba sus llamadas desde el otro lado del mundo, las historias de un adolescente que no entendía por qué los chicos discutían con sus profesores o fumaban a la salida del colegio.

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El camino hacia Europa no fue directo. Bournemouth, Chelsea, Rangers, Olympiacos y Crystal Palace lo pusieron a prueba. Ezeh y Olise llegaron a decirle después de un entrenamiento que era muy bueno. Aun así, nadie lo fichó. Los equipos B de la MLS tampoco lo quisieron. Se le venció el visado. Lo mandaron de regreso a África. Lloraron juntos. Semanas después, llegó el Leganés y lloraron de otra manera.

Fue en ese momento, con 18 años recién estrenados y su debut profesional frente al Real Madrid encima, cuando la vida le cobró todo de golpe. Alguien de Costa de Marfil lo llamaba sin parar. Él no atendía. Cuando por fin lo hizo, no hubo preámbulos: “Tu hermana se fue. Alguien le puso algo en la bebida en una fiesta y nunca despertó”. Tenía 15 años.

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Roxane tenía 10 años cuando ya le decía a los amigos del barrio que siguieran entrenando, que su hermano no les iba a comprar autos (Cortesía de la familia Diomande a The Players Tribune)

“No sé si quiero saber por qué”, escribió Diomande. “Quizás fue envidia. Quizás es algo que pasa en nuestro país. Quizás podría haberla protegido”. Desde entonces, según relata, no siente nada. Está en blanco. No recuerda haber derramado una lágrima el día que se lo dijeron. Solo el shock. Las lágrimas llegaron semanas más tarde, cuando marcó su primer gol como profesional frente al Espanyol y se derrumbó sobre el césped.

El Mundial 2026 llega ahora como el escenario más grande que ha tenido para cumplir esa promesa. “Escribí esto porque no puedo hablar de ello. Lo escribí porque quiero que sepas que me aseguraré de que sigas viva. Me aseguraré de que todo el mundo sepa tu nombre. El mundo entero”, le dice a Roxane. Cada gol en el torneo llevará ese mensaje.

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La carta termina con una imagen que cierra el círculo de aquellas noches frente al televisor en Abiyán: “Después de mi debut contra el Madrid, intercambié camiseta con Mbappé. ¿Recuerdas cuando lo veíamos en la tele y tú decías que Mbappé estaba bien, pero que tu hermano era mejor?”. Si lo ve en el torneo, le dará un saludo de su parte.

Diomande llega al Mundial con 13 goles y 10 asistencias en 36 partidos de Bundesliga con el RB Leipzig, club que lo compró por cerca de 20 millones de euros al Leganés en julio de 2025 y que hoy pide más de 130 millones por su traspaso. Su debut mundialista ante Ecuador el 15 de junio, con victoria 1-0 para los Elefantes, le valió el premio al mejor jugador del partido.

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LA CARTA COMPLETA

Querida Roxane,

¿Recuerdas cuando alguien me compró una camiseta falsa del United y escribí Ronaldo 7 en la espalda con el rotulador negro?

No conocíamos a ricos o pobres. Simplemente conocíamos la felicidad.

¿Recuerdas a 25 personas durmiendo en una casa en Abiyán? Mamá quería ver sus telenovelas. Todos los demás querían ver películas. ¿Recuerdas cómo siempre fingí que dormía y luego me metía en la sala de la tele después de medianoche? Pondría la tele muy baja. Como dos barras de volumen. Veía fútbol americano a oscuras y soñaba.

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¿Recuerdas cuando los adultos me vieron jugar al fútbol en la tierra y me apodaron “Roberto Carlos” por lo fuerte que disparaba? ¿Y recuerdas cómo estaba enfadada en secreto por eso, porque CR7 era mi ídolo?

¿Recuerdas cuando fui a jugar tan lejos de casa? Tenía 9 años. Inter Foot Sud Comoé, justo cerca de la frontera con Ghana. Solo un niño pequeño. No sé si alguna vez te conté esta historia, pero los otros niños y yo solíamos ir al pueblo a robar patatas porque teníamos mucha hambre. Hicimos un “atraco al banco”. Dos niños distrayendo al dueño de la tienda y otros 18 niños saliendo corriendo con dos patatas. Ni siquiera eran buenas. Pero sabían increíble. Jajaja. Sigue siendo mi comida favorita. Patatas hervidas con un poco de aceite. Me recuerda a aquellos tiempos.

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¿Recuerdas cuando compré mis primeras botas de fútbol de verdad y solía dormir con ellas? De pequeño, siempre jugaba con esas sandalias blancas de plástico. Incluso cuando vuelvo a casa ahora, sigo jugando con ellas. Es nuestra tradición.

¿Recuerdas cuando volvía a casa y les decías a mis amigos del barrio: “¿Por qué dejaste de entrenar? Yan no te va a comprar coches. Tienes que seguir trabajando.”

Tenías 10 años y ya eras mi agente.

¿Recuerdas cómo solíamos sentarnos y soñar con mudarnos a Francia? Cómo íbamos a ir de compras y tener nuestro propio piso y yo iba a ser un futbolista rico con coches y una casa grande, y no tendrías que preocuparte por nada. Tú eras quien siempre creía que yo podía ser el próximo Cristiano, cuando todos los demás se reían.

¿Recuerdas cuando me mudé a Estados Unidos para el instituto a los 15 años y echaba tanto de menos mi hogar? No supe lo que decían durante meses. Me sentaron junto a un niño francés, y él intentó traducir todo lo que decía la profesora. ¿Recuerdas cuando te llamé diciendo: “No te lo vas a creer, los niños aquí discuten con los profesores”.

En casa, sabes que ni siquiera nos atreveríamos a parpadear ante nuestros mayores.

¿Recuerdas cuando no podía creer que los niños fumaran después del colegio?

Solías decir que sonaba como si estuviera en una serie de televisión americana.

¿Recuerdas cuando me juzgaron en Bournemouth? ¿En Chelsea, Rangers, Olympiacos, Crystal Palace? Eze y Olise incluso se acercaron a mí después de un entrenamiento y me dijeron: “Eh, chaval, eres muy bueno”.

Pero aún así no me firmaron.

Ni siquiera los equipos B de la MLS me querían. Ni siquiera sabía por qué. Nunca me dieron una razón. Los adultos se encargaron de todo. Me llevaban por toda Europa y todo el mundo decía que no.

Mi visado había expirado. Mi sueño se había acabado. Me enviaron de vuelta a África y lloramos juntos.

Fuiste tú quien nunca dejó de creer. Unas semanas después, firmé por Leganés y lloramos de forma diferente.

Eso fue cuando yo tenía emociones. Ahora, no siento nada. Es como si ni siquiera fuera humano. Desde que moriste, estoy en blanco.

Ni siquiera creo que derramara una lágrima el día que me dijeron que te habías ido. Estaba en shock.

Fue unas semanas después de que debutara con el Leganés. ¿Quién debuta a los 18 contra el Real Madrid? Era demasiado loco. Fue un sueño.

Y entonces fue una pesadilla. Alguien no paraba de llamarme desde casa. Me molestó. No entendía por qué seguían llamándome.

Contesté y ni siquiera lo suavizaron. Ya sabes cómo es en casa. Sin emociones. Justo...

“Tu hermana se ha ido.”

“¿Qué?”

“Murió”.

“¿De qué hablas?”

“Alguien le puso algo en la bebida en una fiesta y nunca se despertó. Se ha ido”.

Tenías 15 años.

15.

Nunca obtuve respuestas. No sé si quiero saber por qué. Quizá era celos. Quizá sea algo que ocurre en nuestro país. Quizá podría haberte protegido. No lo sé.

Intento confiar en el plan de Dios. Es todo lo que puedo hacer. No intento olvidar, porque sé que no lo voy a olvidar. Lo único que puedo hacer es usar el dolor para esforzarme más y hacer todo lo que soñamos.

Escribí esto porque no puedo hablar de ello. Escribí esto porque quiero que sepas que me aseguraré de que sigas viviendo. Me aseguraré de que todos sepan tu nombre. En todo el mundo.

Todo lo que hago en un campo de fútbol, es para ti.

Han pasado tantas cosas desde la última vez que te vi... Ni siquiera lo creerías. No sé si me lo creo.

¿Sabes qué es una locura? Después de mi debut contra el Madrid, de hecho cambié camisetas con Mbappé. ¿Recuerdas cuando lo veíamos en la tele y decías: “¿Mbappé? Sí, es bueno. Pero mi hermano es mejor”.

Me equivoqué en una cosa. No quiero ser rico. Veo lo que le hace a la gente, incluso a la familia. Cuando estaba en Leganés, todo lo que ganaba lo enviaba a casa. Llegó un punto en el que ya ni siquiera quería dinero. Era solo una carga. Nunca dejaron de preguntar. Supongo que ya pensaban que era millonario. Ni siquiera tenía piso. Vivía en el campo de entrenamiento, en una habitación sin televisión. Solo fútbol y sueño, fútbol y sueño.

No quería una casa grande. No quería coches. Solo quería darlo todo en el fútbol. Todo para demostrar al mundo que mi hermana tenía razón...

Ja... Te parecerá gracioso.

Cuando me mudé para jugar al RB Leipzig, siempre llegaba tarde. Bueno, no tarde. Pero llegué a tiempo, lo que en Alemania significa que llegas muy tarde.

Así que ya sabes lo que hice después. Empecé a llegar 90 minutos antes a todo. Yo llegaba tan temprano todo el tiempo que los chicos empezaron a llamarme “El Alemán”.

Siempre tengo que pasarme de la dos. No tengo ningún frío. Siempre decías eso.

El campo es el único lugar donde me siento en casa ya. Es el lugar donde me siento tranquilo y puedo hablar contigo. Solo desearía que siguieras aquí para poder decírtelo... Lo conseguimos.

Todo lo que dijiste se cumplió.

Mañana nos vamos al Mundial. De verdad. Tu hermano va a jugar para Costa de Marfil, como Drogba, como Yaya, como Gervinho.

Ni siquiera lo veo como un juego. Lo veo como un escenario. Esta es mi oportunidad de mostrar al mundo entero lo que viste en mí. Cada vez que marque, me aseguraré de que todos sepan tu nombre. Me aseguraré de que no se olviden de ti.

Siempre decías que podía ser mejor que Cristiano. Si lo veo allí, le saludo de tu parte.

Haré lo que predijiste, lo juro. Antes incluso de tener botas de verdad, le decías a todo el mundo: “Mi hermano va a ser el mejor del mundo.”

Demostraré que tenías razón, o moriré intentándolo.

Tu hermano,

Yan.