Perú

Partido de Roberto Sánchez afirma que rendirá cuentas sobre fondos recibidos vía Yape para “defender el voto popular”

El secretario general de Juntos por el Perú, Ernesto Zunin, aseguró que la ciudadanía podrá consultar el destino de los fondos y descartó usos distintos a la defensa del voto

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Ernesto Zunini, secretario general de Juntos por el Perú, anunció que la organización presentará un informe detallado sobre los fondos recaudados por billetera digital
Ernesto Zunini, secretario general de Juntos por el Perú, anunció que la organización presentará un informe detallado sobre los fondos recaudados por billetera digital

El secretario general de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, aseguró este miércoles que la organización presentará un informe detallado sobre los fondos obtenidos por billetera digital destinados a la defensa legal del “voto popular”.

Durante un encuentro con la prensa mientras el escrutinio otorga la virtual victoria a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) sobre Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), el dirigente garantizó la máxima transparencia y el acceso ciudadano a la información sobre el destino de cada recurso afectado a este propósito.

“Eso va a ser completamente transparente, rendido, de acuerdo a lo que manda la norma. Y todos, cuando eso se suba a claridad, todos los ciudadanos van a poder observar”, expresó, al rechazar cualquier posibilidad de uso de los fondos para fines distintos a la defensa legal: “De ninguna manera”, añadió.

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Sus declaraciones llegan luego de que la tesorera de la agrupación, Luzmila Ayay, confirmara que la organización suspendió la recepción de aportes y donaciones a través de Yape para financiar los pedidos de nulidad ante los organismos electorales, tal como solicitó Sánchez.

Luzmila Ayay, tesorera del partido, confirmó la suspensión de la recepción de aportes y donaciones vía Yape para financiar los pedidos de nulidad, en línea con lo solicitado por Roberto Sánchez
Luzmila Ayay, tesorera del partido, confirmó la suspensión de la recepción de aportes y donaciones vía Yape para financiar los pedidos de nulidad, en línea con lo solicitado por Roberto Sánchez

“No hemos llegado a esa meta (...) ya no esperamos recaudar más. Vamos a parar”, declaró al ser abordada en los exteriores del local de campaña, aunque no respondió si devolvería los fondos.

Stop, ya no yapeen. Ya estoy diciéndolo, pero necesitamos una voz más oficial”, añadió, según declaraciones recogidas por RPP, al precisar que la formación política va “a reconocer los resultados” del balotaje como una “práctica democrática”.

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Respecto a las movilizaciones impulsadas por la ciudadanía, Zunini negó estar realizando coordinaciones, aunque señaló que “la iniciativa ciudadana de movilización surge porque existe una preocupación legítima y cuestionamientos legítimos sobre la manera en que se ha desarrollado el proceso”.

El partido manifestó que reconocerá los resultados del balotaje como práctica democrática y reiteró la negativa a desviar los fondos recaudados hacia fines distintos a la defensa legal
El partido manifestó que reconocerá los resultados del balotaje como práctica democrática y reiteró la negativa a desviar los fondos recaudados hacia fines distintos a la defensa legal

“Lo que yo le puedo decir es que todos los recursos que se han recaudado por parte de la dirección del partido se están destinando a lo que ha sido solicitado, que es la defensa legal del voto popular”, continuó.

En cuanto a la posibilidad de aceptar los resultados si el máximo ente electoral rechaza las nulidades solicitadas, Zunini explicó que esperan que el proceso siga su curso.

“Esperemos que se agote, pero todos los indicadores que tenemos, desde cómo es que se han movido las reglas electorales antes del juego, lo que se viene legislando hoy en el Parlamento para dar carta libre prácticamente a las fuerzas armadas y a la policía, nos preocupan porque creemos que se está afirmando un gobierno autoritario”, dijo.

“Ya se pronunciarán las autoridades correspondientes y veremos en ese momento, evaluaremos cuando tengamos una respuesta”, zanjó.

Con el 99,383 % de las actas contabilizadas, Fujimori obtiene el 50,107 % de los votos, mientras que Sánchez alcanza el 49,893 %. La distancia entre los postulantes refleja un escenario electoral sumamente reñido, con una diferencia de menos de 40 mil sufragios a nivel nacional.

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