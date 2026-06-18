Crimen y Justicia

Investigan una presunta estafa en una inmobiliaria y el monto total ascendería a 700 mil dólares

La causa se inició en una agencia de Entre Ríos, a partir de la denuncia de un inversor quien señaló haber entregado dinero bajo la promesa de obtener una abultada rentabilidad

Guardar
Google icon
Las autoridades también allanaron la vivienda del presunto estafador (Google Maps)
Las autoridades también allanaron la vivienda del presunto estafador (Google Maps)

La Justicia de Concordia ordenó este miércoles dos allanamientos simultáneos en el marco de una causa por presunta estafa, que habría ocasionado un perjuicio económico de más de 700.000 dólares.

Los procedimientos se llevaron a cabo en horas del mediodía en una inmobiliaria ubicada en la intersección de las calles Entre Ríos y Paraná, y en la vivienda del principal investigado, sobre calle Asunción al 100.

PUBLICIDAD

Los operativos estuvieron a cargo de personal de la División Investigaciones y de la División Operaciones y Seguridad Pública de la Jefatura Departamental, tras una solicitud del fiscal José Arias bajo la autorización del juez de Garantías Francisco Ledesma.

De acuerdo con la información brindada por el portal de la provincia El Once, la causa se originó tras la denuncia presentada en los primeros días del mes por una persona que afirmó haber entregado sumas de dinero al titular de la firma quien le prometía obtener una elevada rentabilidad por esas inversiones.

PUBLICIDAD

Según el relato de la víctima, las entregas se hicieron en partes durante un tiempo prolongado, pero cuando el denunciante reclamó la restitución de los fondos no obtuvo respuestas. El monto total denunciado asciende a los 700.000 dólares, tal como pudieron reconstruir los investigadores.

Tras la denuncia de una víctima la justicia ordenó dos allanamientos (El Once)
Tras la denuncia de una víctima la justicia ordenó dos allanamientos (El Once)

Fuentes vinculadas al expediente y citadas por el mismo portal local precisaron que la causa se encuentra en una etapa inicial y que aún restan determinar varios aspectos de la operatoria denunciada.

Sin embargo, el portal Elentrerios remarcó que no existía documentación formal en gran parte de las operaciones y que los aportes de dinero habrían sido respaldados únicamente mediante pagarés, sin instrumentos que establecieran con claridad las responsabilidades entre las partes.

La fiscalía analiza además los antecedentes del denunciado dado que trascendieron posibles hechos vinculados a la ludopatía.

Tras los allanamientos, las autoridades buscan determinar el alcance real de la presunta maniobra y establecer si existen otras víctimas que aún no se hayan presentado ante la Justicia.

Estafa a un jubilado en La Plata

Un jubilado de 81 años fue víctima de una estafa telefónica en el barrio La Loma de La Plata, que le provocó la pérdida de más de un millón de pesos. Los delincuentes, que se presentaron como empleados del servicio de atención al cliente de una aseguradora, lograron obtener sus datos personales y bancarios durante una llamada recibida alrededor de las 10 de la mañana del martes.

Con esa información, los estafadores realizaron transferencias y tramitaron un préstamo online a nombre de la víctima sin su autorización. Según informó el portal 0221, entre las operaciones detectadas figuran una transferencia por más de un millón de pesos y otra por 100.000 pesos, además de transacciones a través de aplicaciones digitales que el hombre nunca validó.

Silueta de una persona con un auricular, sosteniendo un smartphone que muestra una llamada entrante con un ícono de perfil genérico y opciones de aceptar/rechazar.
Los estafadores se hicieron pasar por agentes de atención al clinete de una aseguradora (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jubilado advirtió el fraude al revisar los movimientos de sus cuentas y constatar irregularidades. “Recibí un correo electrónico que informaba la aprobación de un préstamo online que jamás solicité”, declaró ante las autoridades policiales. Tras tomar conciencia de lo ocurrido, procedió a bloquear y dar de baja los accesos a sus cuentas bancarias, aunque las principales operaciones fraudulentas ya se habían concretado.

De acuerdo con el mismo portal, la denuncia fue presentada de inmediato ante la Justicia, que tomó declaración a la víctima y solicitó los registros de movimientos bancarios para rastrear el destino de los fondos. Las pericias técnicas buscan identificar los dispositivos y ubicaciones desde donde se ejecutaron las transferencias, así como el recorrido del dinero sustraído.

El caso expone la modalidad conocida como “vishing”, en la que los estafadores se valen de llamadas telefónicas con un tono profesional y conocimiento del sistema financiero para ganar la confianza de sus víctimas antes de vaciar sus cuentas.

Temas Relacionados

dólaresestafasinmobiliariaEntre Ríosúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Atraparon a tres personas por administrar un desarmadero de motos en La Plata

El hallazgo se dio luego de que comenzaran a investigar el robo de una moto en pleno centro platense. Algunas de las piezas del vehículo fueron recuperadas

Atraparon a tres personas por administrar un desarmadero de motos en La Plata

Detuvieron a un hombre que aprovechó los festejos por la victoria de la selección argentina para robar celulares

El procedimiento se realizó en la madrugada en calle Balcarce al 330 de la capital provincial, donde la Policía localizó y aprehendió al sospechoso tras recibir denuncias

Detuvieron a un hombre que aprovechó los festejos por la victoria de la selección argentina para robar celulares

Un adolescente lucha por su vida tras un ataque a tiros en Salta

Los presuntos agresores permanecen detenidos. Tienen 20 y 21 años y ejecutaron los disparos desde un auto. La víctima recibió uno de los impactos en la cabeza

Un adolescente lucha por su vida tras un ataque a tiros en Salta

Megaoperativo contra la ciberpedofilia en la provincia de Buenos Aires: 121 allanamientos y más de 400 dispositivos secuestrados

La investigación alcanzó a 111 personas y permitió identificar cuatro posibles víctimas directas de abuso sexual infantil, además de 37 menores de edad que convivían con los sospechosos

Megaoperativo contra la ciberpedofilia en la provincia de Buenos Aires: 121 allanamientos y más de 400 dispositivos secuestrados

Cinco braseros, ventanas y hendijas selladas: la impactante escena donde hallaron muertos a un padre y sus dos hijos en Santa Fe

La habitación donde murieron Horacio Nicolás Colombo y los niños había sido acondicionada para acumular monóxido de carbono. Los detalles de la escena que refuerzan la hipótesis de un doble homicidio seguido de suicidio

Cinco braseros, ventanas y hendijas selladas: la impactante escena donde hallaron muertos a un padre y sus dos hijos en Santa Fe

DEPORTES

La estremecedora carta de una de las figuras de Costa de Marfil para su hermana fallecida: “Quizás podría haberla protegido”

La estremecedora carta de una de las figuras de Costa de Marfil para su hermana fallecida: “Quizás podría haberla protegido”

La terminante medida del plantel de Corea del Sur tras las burlas de la prensa a su máxima figura: la nueva denuncia por espionaje

El gesto de Messi con una figura de Argelia que enterneció las redes sociales tras el triunfo de Argentina en el Mundial

“¿Me extrañaban?”, el saludo de Neymar en su vuelta a las prácticas con Brasil: cómo está de la lesión y cuándo debutaría en el Mundial

La historia de la “maldición de la estatua de Rocky” que perjudicó a Ecuador y alertó a otros equipos

TELESHOW

El elogio de Mario Pergolini a Lionel Messi tras su ‘hat trick’ en el Mundial: “Uno siente que le va a bien a un amigo”

El elogio de Mario Pergolini a Lionel Messi tras su ‘hat trick’ en el Mundial: “Uno siente que le va a bien a un amigo”

Quiénes son nominados de Gran Hermano: Generación Dorada en una placa con jugadores de alto perfil

Valeria Aquino expuso a El Polaco por la crianza de su hija en común: “¿Castigo al papá o a la nena?”

Santi Cairo, ex Yerba Brava, reveló por qué pasó 10 años sin cantar y su éxito con Sin miedo: “Quería dejarle algo a mi nena”

La tristeza de Chechu Bonelli luego de que le confirmaran que no viajará a cubrir el Mundial: “Es una desilusión”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos y República Dominicana acuerdan impulsar la cooperación nuclear civil

Estados Unidos y República Dominicana acuerdan impulsar la cooperación nuclear civil

El Cuerpo de Bomberos de Panamá atendió más de 30 accidentes de tránsito en los primeros días de junio

Guatemala: Autoridades reiteran llamado a respetar áreas restringidas del volcán de Fuego

Honduras: Congreso Nacional aprueba licencia para Cossette López y Ana Paola Hall; nombra sustitutos en el CNE

La única única: Marguerite Duras, según María Moreno