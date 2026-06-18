Investigan una presunta estafa en una inmobiliaria y el monto total ascendería a 700 mil dólares

Las autoridades también allanaron la vivienda del presunto estafador (Google Maps)

La Justicia de Concordia ordenó este miércoles dos allanamientos simultáneos en el marco de una causa por presunta estafa, que habría ocasionado un perjuicio económico de más de 700.000 dólares.

Los procedimientos se llevaron a cabo en horas del mediodía en una inmobiliaria ubicada en la intersección de las calles Entre Ríos y Paraná, y en la vivienda del principal investigado, sobre calle Asunción al 100.

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Los operativos estuvieron a cargo de personal de la División Investigaciones y de la División Operaciones y Seguridad Pública de la Jefatura Departamental, tras una solicitud del fiscal José Arias bajo la autorización del juez de Garantías Francisco Ledesma.

De acuerdo con la información brindada por el portal de la provincia El Once, la causa se originó tras la denuncia presentada en los primeros días del mes por una persona que afirmó haber entregado sumas de dinero al titular de la firma quien le prometía obtener una elevada rentabilidad por esas inversiones.

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Según el relato de la víctima, las entregas se hicieron en partes durante un tiempo prolongado, pero cuando el denunciante reclamó la restitución de los fondos no obtuvo respuestas. El monto total denunciado asciende a los 700.000 dólares, tal como pudieron reconstruir los investigadores.

Tras la denuncia de una víctima la justicia ordenó dos allanamientos (El Once)

Fuentes vinculadas al expediente y citadas por el mismo portal local precisaron que la causa se encuentra en una etapa inicial y que aún restan determinar varios aspectos de la operatoria denunciada.

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Sin embargo, el portal Elentrerios remarcó que no existía documentación formal en gran parte de las operaciones y que los aportes de dinero habrían sido respaldados únicamente mediante pagarés, sin instrumentos que establecieran con claridad las responsabilidades entre las partes.

La fiscalía analiza además los antecedentes del denunciado dado que trascendieron posibles hechos vinculados a la ludopatía.

Tras los allanamientos, las autoridades buscan determinar el alcance real de la presunta maniobra y establecer si existen otras víctimas que aún no se hayan presentado ante la Justicia.

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Estafa a un jubilado en La Plata

Un jubilado de 81 años fue víctima de una estafa telefónica en el barrio La Loma de La Plata, que le provocó la pérdida de más de un millón de pesos. Los delincuentes, que se presentaron como empleados del servicio de atención al cliente de una aseguradora, lograron obtener sus datos personales y bancarios durante una llamada recibida alrededor de las 10 de la mañana del martes.

Con esa información, los estafadores realizaron transferencias y tramitaron un préstamo online a nombre de la víctima sin su autorización. Según informó el portal 0221, entre las operaciones detectadas figuran una transferencia por más de un millón de pesos y otra por 100.000 pesos, además de transacciones a través de aplicaciones digitales que el hombre nunca validó.

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Los estafadores se hicieron pasar por agentes de atención al clinete de una aseguradora (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jubilado advirtió el fraude al revisar los movimientos de sus cuentas y constatar irregularidades. “Recibí un correo electrónico que informaba la aprobación de un préstamo online que jamás solicité”, declaró ante las autoridades policiales. Tras tomar conciencia de lo ocurrido, procedió a bloquear y dar de baja los accesos a sus cuentas bancarias, aunque las principales operaciones fraudulentas ya se habían concretado.

De acuerdo con el mismo portal, la denuncia fue presentada de inmediato ante la Justicia, que tomó declaración a la víctima y solicitó los registros de movimientos bancarios para rastrear el destino de los fondos. Las pericias técnicas buscan identificar los dispositivos y ubicaciones desde donde se ejecutaron las transferencias, así como el recorrido del dinero sustraído.

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El caso expone la modalidad conocida como “vishing”, en la que los estafadores se valen de llamadas telefónicas con un tono profesional y conocimiento del sistema financiero para ganar la confianza de sus víctimas antes de vaciar sus cuentas.