En realidad, el integrante del equipo argentino de Copa Davis que se consagró en 2016 tiene una afición especial. "Volveré a lo que me gusta, a las estatuitas. Me daré un gustito de esos; después lo voy a mostrar. Cuando llegué al torneo compre una de Star Wars y ahora estoy viendo un par también de Star Wars o de Avengers. Tengo muchas colecciones de esas cosas. Miles de estatuas o figuras, colecciones de videojuegos nuevos y antiguos. El otro día me fui a un local que vende juegos de hace 20 años, así que me compre un par a una libra, una libra y media, y eso es lo que me gusta. A medida que vaya ganando más partidos, mi colección va a ir siendo mas grande", le comentó a ESPN.