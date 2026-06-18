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La terminante medida del plantel de Corea del Sur tras las burlas de la prensa a su máxima figura: la nueva denuncia por espionaje

Un serio incidente con un drone se sumó al conflicto interno entre el plantel y los periodistas de su país

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El plantel de Corea del Sur tomó una drástica decisión tras las críticas a Heung-min Son (REUTERS/Paul Childs)
El plantel de Corea del Sur tomó una drástica decisión tras las críticas a Heung-min Son (REUTERS/Paul Childs)

El plantel de Corea del Sur cortó toda comunicación no obligatoria con la prensa de su propio país durante el Mundial 2026, luego de que un micrófono abierto registrara a dos periodistas surcoreanos burlándose del servicio militar de Heung-min Son, capitán y figura del equipo. El episodio estalló en Guadalajara, sede del campamento base del seleccionado asiático, y derivó en una fractura pública entre el plantel y los medios que lo acompañan en la Copa del Mundo. A ese conflicto se sumó un nuevo incidente en la previa al duelo ante México: un dron no autorizado sobrevoló el entrenamiento cerrado del equipo y fue derribado por la Guardia Nacional mexicana.

Las frases captadas por el micrófono apuntaron directamente al historial militar del delantero de 33 años: “¿Solo porque es el capitán corre como si fuera el líder de un pelotón militar?” y “Corre como si estuviera en el servicio militar, ¿es por ser el capitán? Y eso que ni siquiera hizo el servicio militar completo…”. Los periodistas pensaban que el micrófono estaba apagado mientras observaban al jugador durante los entrenamientos, previos al debut ante la República Checa.

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Los reporteros cuestionaron al delantero de Corea del Sur por no haber hecho el servicio militar

El audio se viralizó en pocas horas y tocó una fibra especialmente sensible en la sociedad surcoreana. En Corea del Sur, los hombres aptos deben cumplir un servicio militar de aproximadamente 21 meses, salvo excepciones vinculadas a logros deportivos de alto nivel. Son obtuvo una exención especial tras la medalla de oro conseguida con la selección en los Juegos Asiáticos de 2018, aunque en 2020, durante la pausa del fútbol europeo por la pandemia del COVID-19, completó un entrenamiento básico de tres semanas en un campamento de la Infantería de Marina en la isla de Jeju.

“No podría decir todo lo que he hecho, pero lo he disfrutado. Han sido tres semanas duras. Una buena experiencia”, declaró el capitán surcoreano en aquel momento. El jugador, actualmente en las filas del Los Angeles FC, convivió con otros nueve jóvenes en una misma habitación durante esa instrucción, antes de regresar a los entrenamientos del Tottenham Hotspur.

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La reacción del plantel fue inmediata. Los futbolistas se mostraron unidos en respaldo a su capitán y comenzaron a evitar el contacto con los medios surcoreanos en zonas mixtas, entrevistas individuales y cualquier actividad que no fuera exigida por la FIFA. El encargado de comunicación de la delegación reunió a los periodistas coreanos tras una conferencia y les llamó la atención, en un clima de tensión que trascendió el entorno interno del equipo.

La Asociación Coreana de Fútbol (KFA) también tomó posición y lamentó los comentarios registrados durante la práctica, al señalar que la filtración generó “conmoción y decepción” dentro del plantel. La KFA pidió a los medios un comportamiento más responsable y subrayó que su prioridad sería proteger al equipo durante la competencia.

El conflicto derivó en una reunión entre los responsables de comunicación de la delegación y los periodistas coreanos acreditados, en la que se alcanzó una tregua de cara al partido ante México. Los periodistas ofrecieron disculpas a Son, que fueron aceptadas por el capitán.

El entrenamiento de Corea del Sur fue interrumpido por la presencia de un drone (REUTERS/Amanda Perobelli
El entrenamiento de Corea del Sur fue interrumpido por la presencia de un drone (REUTERS/Amanda Perobelli

El dron derribado antes del partido ante México

Con la tregua apenas consolidada, un nuevo episodio sacudió al campamento surcoreano. Según informó la KFA a los medios de su país, el equipo de seguridad de la selección detectó un dron no autorizado que sobrevolaba el entrenamiento a puertas cerradas en el centro deportivo Verde Valle. De inmediato se alertó a los agentes de la Guardia Nacional y del Ejército mexicano que custodiaban el predio. El escuadrón del Grupo Especial Antidrones identificó el aparato y lo derribó mediante sistemas de bloqueo y transferencia electrónica.

El dron cayó fuera del perímetro del centro de entrenamiento y, cuando los oficiales y representantes de la federación llegaron al lugar, el aparato ya no estaba. “Antes de que llegara el equipo nacional, dos hombres extranjeros sospechosos de ser los operadores huyeron con el dron”, señaló la KFA en su comunicado. Las cámaras de seguridad distribuidas en todo el perímetro del predio registraron la apariencia física de los dos pilotos, lo que permitiría a la policía identificarlos en las próximas horas.

El portavoz de la federación aclaró que el vuelo ocurrió durante la fase de calentamiento de los jugadores y que “no hubo ningún impacto en la exposición” de las prácticas tácticas del equipo. El incidente fue reportado a la FIFA y se solicitó una investigación policial. Aún se desconoce si el vuelo respondió a espionaje por parte de algún medio de comunicación, un equipo rival o aficionados.

El entrenador Hong Myung-bo se refirió al asunto en conferencia de prensa: “En el entrenamiento me enteré de que sucedió algo con un dron. Afortunadamente fue antes de que comenzáramos el entrenamiento táctico. No se vio muy afectado nuestro entrenamiento, pero es muy lamentable”.

Corea del Sur llega al duelo ante México con tres puntos, al igual que el local, luego de sus respectivas victorias en la primera fecha del Grupo A. El seleccionado asiático cuenta entre sus figuras con Kang-in Lee y Kim Min-jae, quienes visten las camisetas del Paris Saint-Germain (PSG) y el Bayern Múnich. Hong Myung-bo recordó el histórico cuarto puesto logrado por su país en el Mundial de 2002 y fijó como objetivo el liderato del grupo.

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