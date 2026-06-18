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La mayor piscina natural de España reabre sus puertas: 4.500 metros cuadrados con agua de deshielo

Para sorpresa de muchos, el enclave refrescante se encuentra en la provincia de Cáceres, en Extremadura, a la que se puede acceder siguiendo distintas rutas verdes

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Cascada del Caozo, en Cáceres (Shutterstock).
Cascada del Caozo, en Cáceres. / Shutterstock

Para sorpresa de algunos, la mayor piscina natural de España para quienes buscan una alternativa al calor sin ir a la playa se encuentra, ni más ni menos, que en Extremadura. Y aún hay una mejor noticia: la piscina natural de Madregal, en Villanueva de la Vera, abrirá en la tercera semana de junio con 4.500 metros cuadrados de lámina de agua y acceso gratuito, según publicó ElMón.cat. La apertura llega en pleno arranque del verano (y de la ola de calor) y refuerza a este enclave de Cáceres como la piscina de mayor tamaño en el Estado español.

El recinto principal suma 4.500 metros cuadrados de agua, una superficie equivalente a casi cuatro piscinas olímpicas juntas, y se alimenta directamente de la Garganta de Gualtaminos con agua del deshielo de la Sierra de Gredos. Cabe destacar que el baño será gratis durante todo el verano y solo se cobrará una tasa de aparcamiento en el estacionamiento vigilado oficial, cercano a la piscina.

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Este complejo se sitúa como una combinación de entorno natural e intervención rural orientada al uso turístico. El agua no utiliza productos químicos para su mantenimiento, un rasgo que distingue a la piscina frente a las instalaciones municipales convencionales. No obstante, la adecuación del entorno ha corrido a cargo de la Confederación Hidrográfica del Tajo junto con el ayuntamiento, con una remodelación centrada en la seguridad. El recinto incorpora accesos adaptados para personas con movilidad reducida y zonas de chapoteo seguras para niños.

Cuándo abre la piscina natural de Madregal y qué servicios ofrece: gastronomía local y adaptación para menores

El fondo se ha cubierto con arena fina de río para reducir la presencia de algas y evitar resbalones sobre las piedras. A eso se suma una pradera de césped natural sombreada por robles centenarios, donde la temperatura puede bajar hasta cinco grados respecto al asfalto, de vital importancia de cara a las altas temperaturas. El espacio cuenta además con servicio permanente de socorrismo y un restaurante con terraza especializado en gastronomía local. La previsión es que los visitantes puedan pasar el día completo en el recinto sin necesidad de desplazarse a otros puntos del municipio.

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A pocos metros de la piscina arranca un sendero señalizado que conduce al Chorro de la Ventera, un salto de agua de más de 80 metros de altura. El artículo lo sitúa entre los más altos del sistema Central y destaca que el microclima húmedo y la vegetación frondosa cambian por completo el paisaje del norte de Extremadura. La cercanía entre la zona de baño y las rutas verdes permite plantear estancias de fin de semana centradas en el turismo activo. El recorrido incluye los gargantas y pozas secundarias del entorno antes de regresar a las aguas tranquilas del recinto principal.

Este recorrido es ideal para una escapada rural, además, durante los meses de verano las pozas son una buena opción para refrescarse

La Vera roza el 90 % de ocupación antes de la apertura

La expectativa turística ya se está dejando notar en la comarca de La Vera, donde las casas rurales rozan el 90 % de ocupación para los próximos fines de semana, cuando se espera que comiencen las altas temperaturas en forma de ola de calor. Según recoge ElMón.cat, el turismo de agua dulce se está consolidando como una opción de referencia para visitantes procedentes de Madrid y Toledo.

EL por qué de la fecha de apertura señala radica en que está prevista para la tercera semana de junio, en coincidencia con el inicio de las vacaciones escolares. Las autoridades locales recomiendan, sin embargo, llegar antes de las diez de la mañana los sábados y domingos para evitar colapsos en la carretera de acceso, lo cual suele ser frecuente en aquellos reductos refrescantes en zonas de interior.

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