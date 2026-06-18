Reviva los goles de la Selección Colombia ante Uzbekistán en su debut en el Mundial 2026: la Tricolor sufrió, reaccionó y festejó

Mundial 2026 - Uzbekistán 1 - Colombia 3

En un partido intenso y cambiante, Colombia tuvo que trabajar más de la cuenta para superar a Uzbekistán en el estadio Ciudad de México, en el partido correspondiente al grupo K del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con el que cerró la primera fecha de la fase de grupos del torneo.

El combinado sudamericano abrió el marcador al minuto 31. Jhon Arias encontró a Luis Díaz con un pase filtrado que el extremo del Bayern Múnich remató con un tiro cruzado y superó a Utkir Yusupov, pero el balón se estrelló en el vertical izquierdo, ahogando el grito de gol entre los miles de colombianos que se reunieron en el “Coloso de Santa Úrsula”.

PUBLICIDAD

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group K - Uzbekistan v Colombia - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 17, 2026 Colombia's Luis Diaz celebrates scoring their second goal with teammates REUTERS/Raquel Cunha

En el segundo tiempo, el conjunto asiático dirigido por Fabio Cannavaro empató aprovechando una falla defensiva de Colombia. Un disparo de Eldor Shomurodov de volea exigió a Camilo Vargas, que no pudo retener el balón. El rebote quedó para Abbosbek Fayzullaev que, sin marca, remató de cabeza con el cuidapalos vencido y puso el 1-1 para sorpresa de los asistentes al estadio Ciudad de México al minuto 60.

En el minuto 67, la Tricolor volvió a ponerse en ventaja. Gustavo Puerta recuperó el esférico cuando Uzbekistán trataba de salir, e inició una jugada en transición. El jugador de Racing de Santander pasó para Luis Díaz a la izquierda, que remató colocado al palo izquierdo de Yusupov y convirtió el 2-1, desatando el delirio en las tribunas.

PUBLICIDAD

Cuando más lo sufría Colombia, Juan Camilo “Cucho” Hernández se las arregló para enviar un centro que cabeceó Jaminton Campaz, con el que batió a Yusupov y sentenció la victoria final por 3-1.

En desarrollo