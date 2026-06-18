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Reviva los goles de la Selección Colombia ante Uzbekistán en su debut en el Mundial 2026: la Tricolor sufrió, reaccionó y festejó

Los dirigidos por Néstor Lorenzo padecieron en algunos tramos del partido, pero superaron por 3-1 al debutante asiático en Ciudad de México, tomando el liderato del grupo K

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Mundial 2026 - Uzbekistán 1 - Colombia 3

En un partido intenso y cambiante, Colombia tuvo que trabajar más de la cuenta para superar a Uzbekistán en el estadio Ciudad de México, en el partido correspondiente al grupo K del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con el que cerró la primera fecha de la fase de grupos del torneo.

El combinado sudamericano abrió el marcador al minuto 31. Jhon Arias encontró a Luis Díaz con un pase filtrado que el extremo del Bayern Múnich remató con un tiro cruzado y superó a Utkir Yusupov, pero el balón se estrelló en el vertical izquierdo, ahogando el grito de gol entre los miles de colombianos que se reunieron en el “Coloso de Santa Úrsula”.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group K - Uzbekistan v Colombia - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 17, 2026 Colombia's Luis Diaz celebrates scoring their second goal with teammates REUTERS/Raquel Cunha
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group K - Uzbekistan v Colombia - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 17, 2026 Colombia's Luis Diaz celebrates scoring their second goal with teammates REUTERS/Raquel Cunha

En el segundo tiempo, el conjunto asiático dirigido por Fabio Cannavaro empató aprovechando una falla defensiva de Colombia. Un disparo de Eldor Shomurodov de volea exigió a Camilo Vargas, que no pudo retener el balón. El rebote quedó para Abbosbek Fayzullaev que, sin marca, remató de cabeza con el cuidapalos vencido y puso el 1-1 para sorpresa de los asistentes al estadio Ciudad de México al minuto 60.

En el minuto 67, la Tricolor volvió a ponerse en ventaja. Gustavo Puerta recuperó el esférico cuando Uzbekistán trataba de salir, e inició una jugada en transición. El jugador de Racing de Santander pasó para Luis Díaz a la izquierda, que remató colocado al palo izquierdo de Yusupov y convirtió el 2-1, desatando el delirio en las tribunas.

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Cuando más lo sufría Colombia, Juan Camilo “Cucho” Hernández se las arregló para enviar un centro que cabeceó Jaminton Campaz, con el que batió a Yusupov y sentenció la victoria final por 3-1.

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