Los mejores memes y reacciones de la actuación estelar de Messi ante Argelia en el debut de Argentina en el Mundial

Mundial 2026 - Argentina 3 - Argelia 0

Lionel Messi convirtió los tres goles del triunfo de Argentina 3-0 sobre Argelia en el debut del Mundial 2026, en Kansas City, e igualó a Miroslav Klose como máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo con 16 tantos. La actuación del capitán detonó una avalancha de reacciones en las redes sociales que duró toda la noche.

El primer gol llegó a los 16 minutos, con un zurdazo al ángulo desde fuera del área que venció al arquero Luca Zidane. Tras el festejo, Messi se secó las lágrimas del rostro antes de volver al centro del campo. Esa imagen recorrió X, Instagram y TikTok en segundos. Los memes no tardaron, con capturas del rosarino llorando de emoción.

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El segundo tanto, un empuje sobre el rebote de Zidane al minuto 59, y el tercero, un zurdazo esquinado contra el palo a los 75′, completaron el primer hat trick de Messi en Copas del Mundo —el 11° con la selección mayor y el 61° de su carrera—. Con esos tres goles igualó los 16 de Klose e hizo estallar las redes de otra manera: cientos de usuarios inundaron el perfil del alemán en Instagram con fotos y videos del rosarino.

El récord de Klose no fue el único que cayó esa noche. Messi se convirtió en el primer jugador de la historia en disputar seis Copas del Mundo —superando la marca de cinco que compartían Cristiano Ronaldo, Antonio Carbajal, Andrés Guardado, Rafael Márquez y Lothar Matthäus—, en el jugador de mayor edad en marcar un hat trick en un Mundial, y en el segundo hombre en convertir en cinco ediciones distintas del torneo, junto a Ronaldo. Además, el partido ante Argelia fue su partido número 200 con la selección mayor, con 118 goles acumulados.

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El técnico Lionel Scaloni también protagonizó su propio ciclo de memes. Su reacción contenida ante los goles —en contraste con la euforia del estadio— generó imágenes virales.

Tras el debut en Kansas City, Argentina volverá a jugar el lunes 22 de junio a las 14 (hora argentina) ante Austria en el Dallas Stadium.

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Los mejores memes que dejó el show de Messi y de la selección argentina ante Argelia: