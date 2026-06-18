El Cuerpo de Bomberos de Panamá atendió más de 30 accidentes de tránsito en los primeros días de junio

En la mayoría de los casos los bomberos son los primeros en acudir ante un accidente de automóvil. (CBP)

En los primeros días de junio el Cuerpo de Bomberos de Panamá atendió 30 accidentes automovilísticos, 16 caídas de árboles, 15 desperfectos eléctricos, 11 escapes de gas y 5 incendios estructurales.

La acción de los camisas rojas también incluye la asistencia en otras situaciones que requirieron su intervención, en distintas regiones del país.

Entre las emergencias de mayor relevancia este junio se destaca una colisión entre un sedán y una camioneta en la rotonda de Boquerón, en la provincia, que dejó una persona fallecida y tres lesionados que fueron trasladadas a un centro médico para recibir atención.

Mientras, en el corregimiento de Santa Ana, en la ciudad de Panamá, controlaron y extinguieron un incendio estructural registrado en un apartamento ubicado en la planta baja de una residencia, donde no se reportaron personas heridas.

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Esta semana, la administración de José Raúl Mulino anunció que autorizó un crédito adicional suplementario de $3,1 millones a favor del Cuerpo de Bomberos de Panamá correspondiente al Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2026.

Disciplina, honor y abnegación al servicio de la comunidad, son los principios que distinguen la labor bomberil. (CBP)

Explicaron que este crédito tiene como objetivo proveer a la entidad de los recursos necesarios para cubrir las obligaciones económicas de la póliza colectiva de vida, salud y salud Internacional, contratada con una aseguradora para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025.

La medida, tomada en el Consejo de Gabinete, detalla que la fuente de financiamiento para el crédito a favor de los bomberos será el Saldo Caja y Banco, recursos que según se reveló están depositados en la cuenta de fideicomiso en la estatal Caja de Ahorros.

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Esta solicitud de crédito adicional cuenta, señala la comunicación oficial, con la opinión favorable del Consejo Económico Nacional y con el informe de viabilidad financiera y conveniencia de la Contraloría General de la República.

Igualmente, la decisión gubernamental autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para que, en nombre y representación del Consejo de Gabinete, someta a la consideración de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional la resolución para su aprobación, y el posterior registro del detalle codificado de ingresos y gastos para su ejecución.

Destacando su constancia y valor, la entidad bomberil panameña fue elegida como sede de la Asamblea General Ordinaria 2026, evento que representa un nuevo capítulo en esta historia de cooperación regional.

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Bomberos de Panamá trabajan arduamente para extinguir un incendio que consume un edificio en medio de una intensa columna de humo y llamas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La designación, dijeron fuentes del sector, reconoce la contribución permanente de la institución al fortalecimiento de la integración, la capacitación y la excelencia operativa de los cuerpos de bomberos de Centroamérica y el Caribe.

A celebrarse en julio venidero, la Asamblea General reunirá a las máximas autoridades bomberiles de la región, para intercambiar experiencias, fortalecer los lazos de hermandad institucional y continuar promoviendo los principios que distinguen la labor bomberil: disciplina, honor y abnegación al servicio de la comunidad.

Panamá pertenece a la Confederación de Cuerpos de Bomberos del Istmo Centroamericano y del Caribe, que acumula más de seis décadas promoviendo la integración, cooperación y profesionalización de los servicios bomberiles de la región.

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Desde su fundación, el 12 de octubre de 1963 en Managua, Nicaragua, la organización ha servido como un espacio de encuentro para fortalecer la capacitación, el intercambio de experiencias y la asistencia mutua entre los cuerpos de bomberos de Centroamérica y el Caribe.