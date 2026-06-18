Colombia

Lotería de Manizales resultados miércoles 17 de junio: quién ganó el premio mayor de $2.600 millones

Lotería de Manizales realiza un sorteo a la semana, todos los miércoles, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

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Para participar en la Lotería de Manizales se necesitan al menos 2 mil pesos. (Infobae)
Para participar en la Lotería de Manizales se necesitan al menos 2 mil pesos. (Infobae)

La Lotería de Manizales difundió los números ganadores de su más reciente sorteo llevado a cabo este miércoles 17 de junio de 2026.

Este popular juego entrega más de 50 premios principales que suman miles de millones de pesos. Averigüe si fue uno de los ganadores de hoy.

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Resultados de la Lotería de Manizales

Fecha del sorteo: miércoles 17 de junio de 2026.

Premio mayor: 8197.

Serie: 15.

A qué hora se juega la Lotería de Manizales

Con esta lotería puedes ganar miles de millones de pesos en premios. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Con esta lotería puedes ganar miles de millones de pesos en premios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta lotería únicamente realiza un sorteo cada semana, todos los miércoles a las 22:30 horas. Prueba tu suerte y puedes ganar hasta varios miles de millones de pesos en premios.

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Lista de premios

La Lotería de Manizales ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 50 premios principales, que son los siguientes:

Un premio mayor de 2.600 millones de pesos.

Un seco de 1.000 millones de pesos.

Dos secos de 300 millones de pesos.

Tres secos de 200 millones de pesos.

Cinco secos de 100 millones de pesos.

10 secos de 80 millones de pesos.

10 secos de 60 millones de pesos.

10 secos de 50 millones de pesos.

10 secos de 40 millones de pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería de Manizales que entrega por diferentes aproximaciones.

¿Cómo cobrar un premio de la lotería?

No se olvide de cuidar su billete, es la única manera de recibir su premio si resulta ganador. Guárdelo en un lugar seguro y asegúrese de que no se dañe ni se ensucie para poder reclamarlo antes de la fecha límite.

Recuerde que cuando el premio es menor o igual a 10 millones de pesos, podrá ser reclamado en cualquier agencia del distribuidor autorizado, pero si el valor supera dicho monto deberá acudir a las instalaciones de la Lotería de Manizales presentando cédula de ciudadanía, además del billete o fracción ya sea virtual, electrónico o físico.

¿Cómo jugar la Lotería de Manizales?

Para poder ganar a la Lotería de Manizales necesita al menos 2 mil pesos para comprar una de sus cinco fracciones. Si quiere el boleto completo lo puede adquirir por 10 mil pesos.

Existen varias opciones para hacerse de la fracción o el boleto entero. Tienes la posibilidad de conseguirlo con tu lotero de confianza o en cualquiera de los distribuidores autorizados. También lo puedes adquirir en línea, en las páginas oficiales de Lottired y LotiColombia.

Posteriormente, debe que elegir su número ganador conformada con cuatro cifras y su respectiva serie de tres dígitos.

Una vez comprado el boleto o la fracción con la jugada ganadora, se debe de esperar la publicación de los resultados la noche del siguiente miércoles y revisar si se obtuvieron algunos de los premios.

Es importante mencionar que la Lotería del Manizales usa las ganancias del sorteo para destinarlas al sistema de salud público de Colombia.

¿Cómo verificar si mi billete fue premiado en la Lotería de Manizales?

Para verificar si tu billete fue premiado en la Lotería de Manizales, puedes consultar los resultados de los sorteos semanalmente en la página web oficial de la Lotería de Manizales, donde se publican los números ganadores, series y premios detallados.

Los sorteos se realizan todos los miércoles a las 10:30 p.m. y suelen transmitirse en vivo o puedes ver los resultados publicados en la web pocas horas después.

En la página oficial de la Lotería de Manizales, específicamente en la sección de consulta de resultados, puedes ingresar el número y la serie de tu billete para verificar si has ganado alguno de los premios, incluyendo el premio mayor y varios premios secos.

También puedes seguirlos en redes sociales o en portales de noticias confiables que publican los resultados oficiales tras cada sorteo.

Además, para asegurar la validez de tu billete ganador, conserva el billete original en buen estado y guárdalo en un lugar seguro. Si ganas premios mayores a 10 millones de pesos, deberás presentar el billete original y tu cédula de ciudadanía en las oficinas oficiales de la Lotería de Manizales para el cobro; para premios menores, puedes acudir a puntos autorizados de distribución.

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