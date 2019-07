Pasado el tiempo, muchos le cayeron a Monzón por no haber mantenido la posesión del balón buscando generar la infracción. Él desmitificó esa versión: "Nunca especulé con que me cobraran foul. No sé si llegué a tener la pelota agarrada pero sentí el impacto y giré. La sensación fue la de tener la pelota en la línea para hacer un gol y que alguien te agarrara de la camiseta para sacártelo". Y añadió: "Me acuerdo que al torneo siguiente me pasó lo mismo contra Arsenal, la pelota quedó suelta, me levanté como pude y la agarré de nuevo. Yo no especulé, estoy tranquilo por eso".