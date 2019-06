Desgarrado, Leopoldo recibió dinero gracias a la vaquita que hicieron sus compañeros de selección, quienes lo contuvieron. Él se puso manos a la obra para organizar el traslado del cuerpo a Santa Fe y el velatorio. Con bronca, exclama: "De los dirigentes, no me refiero a los empleados ni administrativos de la AFA, sino a los de la cúpula, no hubo uno que se acercara a saludarme o a decirme 'te acompaño en el sentimiento'. Nada de nada. No me brindaron apoyo emocional ni una ambulancia ni un helicóptero del ejército para trasladar a mi hermano".