¿Existe el "chupamedismo" dentro del arbitraje?

Algunos lo ejercen y les da resultado, otros eligen el camino más espinoso. A mí Elizondo y Baldassi me dijeron 'sé libre, hacé la tuya y no toques ningún timbre, es el camino más largo y no tendrás ventajas, pero no dependas de nadie'. Yo me sentí siempre respetado por los dirigentes que traté. La relación o vínculo que generé fue de respeto, no de ser chupamedia para escalar o ascender. No me lo propusieron ni lo hice por mi cuenta. Me gané todo por la mía. Pero hay de todo, es una realidad. Sería hipócrita si dijera que no existe.