Ese in crescendo tuvo un aviso el domingo pasado cuando Marta Tato hizo público por Twitter que un ladero de Di Zeo, apodado "Dientón", que se llama Martín Pérez, lideró la barra de Excursionistas y está acusado de apretar socios en la platea para que no insulten al presidente Daniel Angelici, le avisó que Rafa había mandado a quemarle el auto. Visionaria o no, lo cierto es que tres días después, su vehículo apareció incendiado. La guerra, claro, se enmarca en dos cuestiones. Por un lado, los distintos niveles de vida que ostentan los familiares. Mientras el líder de La Doce se mueve en autos lujosos, viaja por el mundo y tiene participación en negocios y propiedades, la vida de Fernando fue siempre mucho más austera.