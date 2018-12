"¿Vos te crees que conmigo preso la violencia se va a terminar? ¿Vos te crees que si nos juntan a todos en una plaza y nos matan, la violencia se va a terminar? No, no se va a terminar nunca. ¿Sabés por qué? Porque esto es una escuela. Es herencia herencia y herencia. Viene desde 1931, cuando los de River ya cobraban a manos de los bosteros. Y seguirá por siempre. Porque el fútbol es así. La violencia no la generamos nosotros, solo sucede. Está ahí, en el fútbol. La policía arma un operativo de seguridad para que no pase nada. Pero cuando falla y se encuentran dos barras, sucede. Y eso no se va a terminar jamás".