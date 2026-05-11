Honduras

Autoridades de agricultura advierten pérdidas por sequía y piden cambiar estrategias de siembra en varias regiones de Honduras

Autoridades recomiendan priorizar cultivos de frijol y almacenamiento de agua ante pronósticos de altas temperaturas y reducción de lluvias durante el ciclo de primera 2026

Guardar
Google icon
El fenómeno de El Niño amenaza con provocar sequías y pérdidas en cultivos de maíz y frijol (Foto: Archivo)
El fenómeno de El Niño amenaza con provocar sequías y pérdidas en cultivos de maíz y frijol (Foto: Archivo)

La irregularidad de las lluvias y el incremento de las temperaturas mantienen en alerta al sector agrícola hondureño. La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) advirtió que varias zonas del país enfrentarán condiciones climáticas adversas durante el ciclo de primera 2026, por lo que llamó a los productores a modificar sus prácticas de siembra para reducir pérdidas en cultivos de granos básicos.

La coordinadora de la Unidad de Cambio Climático de la SAG, Tirsa Espinoza, afirmó que la institución colabora con la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) en el análisis de las perspectivas climáticas para los próximos meses. El objetivo es anticipar medidas que permitan proteger la producción agrícola y la seguridad alimentaria de miles de familias.

PUBLICIDAD

Según las proyecciones oficiales, departamentos como Valle, Choluteca, el sur de Francisco Morazán y La Paz registrarían una disminución considerable de lluvias, acompañada de temperaturas más elevadas y una canícula prolongada durante julio, uno de los períodos más críticos para los cultivos.

Las autoridades recomendaron evitar la siembra de maíz en esas zonas, ya que este cultivo requiere mayores niveles de humedad y podría verse severamente afectado por la falta de agua.

PUBLICIDAD

En contraste, el frijol aparece como una alternativa más resistente para enfrentar las condiciones previstas, ya que posee un ciclo de producción más corto y menor demanda hídrica.

Espinoza destacó la necesidad de tomar decisiones preventivas: “Si las lluvias disminuyen y las temperaturas aumentan, los productores deben tomar decisiones preventivas para no perder sus cosechas”.

Almacenamiento preventivo

Uno de los principales llamados de la SAG es aprovechar las lluvias de mayo y junio para almacenar agua que pueda utilizarse posteriormente durante la canícula.

Las autoridades advierten que julio podría convertirse en el mes más seco del período lluvioso, lo que incrementaría el riesgo de pérdidas agrícolas, especialmente en zonas del Corredor Seco.

Zonas como Valle, Choluteca, el sur de Francisco Morazán y La Paz enfrentarán una canícula prolongada y el nivel de lluvias caerá drásticamente en julio. (Cortesía)
Zonas como Valle, Choluteca, el sur de Francisco Morazán y La Paz enfrentarán una canícula prolongada y el nivel de lluvias caerá drásticamente en julio. (Cortesía)

Como parte de las medidas preventivas, la SAG ya inició la distribución de bonos tecnológicos destinados a pequeños productores, que incluyen semillas mejoradas, asistencia técnica e insumos agrícolas para enfrentar mejor la variabilidad climática.

La institución también mantiene un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas para ajustar recomendaciones de siembra en diferentes regiones del país.

Olancho mantiene condiciones favorables

A diferencia de otras zonas del territorio nacional, el departamento de Olancho presenta un panorama climático más estable para el próximo ciclo agrícola.

De acuerdo con las proyecciones revisadas por la SAG, esa región mantendría niveles de lluvia dentro de parámetros normales durante julio, permitiendo el desarrollo de cultivos de maíz y frijol sin mayores restricciones.

No obstante, especialistas advierten que la situación climática puede variar rápidamente debido a los efectos asociados al cambio climático y al fenómeno de El Niño en Centroamérica.

FAO y Naciones Unidas impulsan acciones anticipatorias

La preocupación por la sequía trasciende el ámbito nacional. Organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) han advertido sobre el riesgo creciente que enfrenta el Corredor Seco centroamericano por la reducción de lluvias y el aumento de temperaturas.

Imagen de archivo de una mujer campesina mostrando maíz y diversos alimentos cultivados en el banco de semillas comunitario Yar Pue Cumbe de la Institución Técnica Agropecuaria Cumbe, en Cumbal, Nariño (Colombia). EFE/ Mario Baos
Imagen de archivo de una mujer campesina mostrando maíz y diversos alimentos cultivados en el banco de semillas comunitario Yar Pue Cumbe de la Institución Técnica Agropecuaria Cumbe, en Cumbal, Nariño (Colombia). EFE/ Mario Baos

En las últimas semanas, Naciones Unidas activó programas de acciones anticipatorias en Honduras, Guatemala y El Salvador para reducir el impacto humanitario de la sequía antes de que la situación evolucione hacia una crisis alimentaria.

Entre las principales recomendaciones de la FAO para Honduras y Centroamérica destacan el fortalecimiento de sistemas de alerta temprana, almacenamiento comunitario de agua, uso de semillas resistentes a la sequía, diversificación de cultivos y apoyo técnico a pequeños productores.

Además, los organismos internacionales insisten en la necesidad de impulsar agricultura climáticamente inteligente, mejorar la gestión de recursos hídricos y ampliar programas de protección social para las familias rurales más vulnerables.

Especialistas alertan que, si las condiciones climáticas continúan deteriorándose, la producción nacional de alimentos podría verse comprometida en los próximos meses, elevando el riesgo de inseguridad alimentaria en miles de hogares hondureños dependientes de la agricultura de subsistencia.

Temas Relacionados

HondurasSAGSequíaFAOResiliencia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Detienen construcción de tres hospitales en Honduras tras intervención del Ministerio Público y el Tribunal de Cuentas

El Gobierno asegura que la paralización responde a investigaciones en curso y reorientación de recursos hacia la red hospitalaria ya existente

Detienen construcción de tres hospitales en Honduras tras intervención del Ministerio Público y el Tribunal de Cuentas

El emotivo mensaje de Naomi Fellows, de la Embajada estadounidense, para las madres salvadoreñas: “No tienes que ser perfecta”

La diplomática estadounidense destacó la importancia de disfrutar la maternidad sin presiones, recomendando a las madres buscar momentos propios y valorar cada experiencia junto a sus hijos

El emotivo mensaje de Naomi Fellows, de la Embajada estadounidense, para las madres salvadoreñas: “No tienes que ser perfecta”

El obispo Silvio Báez denunció desde el exilio que Nicaragua es “un país huérfano por falta de libertad y justicia”

Durante una misa celebrada en Miami, el religioso denunció que las autoridades en querido robarle al país “la dignidad y el futuro”

El obispo Silvio Báez denunció desde el exilio que Nicaragua es “un país huérfano por falta de libertad y justicia”

Silvio Báez denuncia a Nicaragua como “huérfano por falta de libertad y justicia” bajo el régimen de Ortega

El obispo crítico revela desde el exilio las profundas consecuencias sociales derivadas del autoritarismo. Su reflexión aborda el sufrimiento colectivo y resalta la pérdida de esperanza en tiempos de represión política

Silvio Báez denuncia a Nicaragua como “huérfano por falta de libertad y justicia” bajo el régimen de Ortega

En fotos: La Feria de las Flores y las Palmas de Panchimalco deslumbra con color, música y tradición salvadoreña

El distrito de Panchimalco celebra con alegría una nueva edición de su emblemática feria, convirtiendo las calles en escenario de procesiones, danzas típicas y sabores ancestrales que enorgullecen a El Salvador

En fotos: La Feria de las Flores y las Palmas de Panchimalco deslumbra con color, música y tradición salvadoreña

TECNO

Activa en WhatsApp el modo fantasma o invisible en estos simples pasos

Activa en WhatsApp el modo fantasma o invisible en estos simples pasos

Por qué el mayor peligro de la computación cuántica es tardar demasiado en protegernos

¿Tu Smart TV está en la lista? Netflix dejará de funcionar en estos televisores desde el 15 de mayo de 2026

El ajuste que los propietarios de Tesla con Intel necesitan hacer para mejorar la visualización de su coche

Qué configurar en Windows 11 apenas estrenas tu computadora

ENTRETENIMIENTO

Sylvester Stallone y la única escena que se negó rotundamente a rodar, cambiando el destino de Rocky Balboa para siempre

Sylvester Stallone y la única escena que se negó rotundamente a rodar, cambiando el destino de Rocky Balboa para siempre

“Mi némesis con aires de realeza”: el k-drama con Lim Ji-yeon que es número uno en Netflix

Dua Lipa demanda a Samsung por usar su imagen en televisores sin permiso

El fenómeno de los embarazos secretos en celebridades de Hollywood: desde Paris Hilton hasta Kylie Jenner y Naomi Campbell

“Un lugar en silencio: Parte III” ya comenzó su rodaje y esto debes saber sobre la próxima película

MUNDO

Estados Unidos refuerza su ofensiva para frenar la expansión espacial y tecnológica del régimen chino en América Latina

Estados Unidos refuerza su ofensiva para frenar la expansión espacial y tecnológica del régimen chino en América Latina

Guatemalteco permanece en seguimiento tras brote de hantavirus en crucero

Estados Unidos desvió 61 buques comerciales e inmovilizó otros cuatro para reforzar el bloqueo sobre Irán en Ormuz

Irán pidió el levantamiento de sanciones y el control de Ormuz en su respuesta a Estados Unidos para terminar la guerra

Pulau Tiga: la isla que cambió para siempre gracias a un reality show