"No encontré en la vida nada que a mí me hiciera transpirar las manos como el momento previo, cuando me estaba vistiendo en el vestuario. Incorporé actividades para ocupar mi cabeza y no pensar en una decisión drástica", comentó el "Chacho". "Años se me pasó por la cabeza una decisión drástica. Lo pensé, lo medité, bah, menos mal que no lo medité, porque si lo meditaba podría haberlo concretado. Me frenó el miedo de que no resultara. A mí me gusta andar fuerte con el auto, me gusta la velocidad. Entonces decía: 'Le apunto a una columna en la Panamericana'. Y nunca pegué el volantazo, por miedo a que no me quitara la vida", concluyó.