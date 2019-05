Pablo Aimar, director técnico de la Selección Sub 17 campeona del Sudamericano de Perú, no suele aparecer en los medios, por eso vale la pena escuchar o leer cada una de sus definiciones públicas, porque siempre deja algo interesante. El ex enlace de River le brindó una entrevista al programa Un plan Simple, por FM 94.7. Allí repasó su carrera y contó detalles de su trabajo con el combinado nacional. Por ejemplo, por qué dejó de mezclarse en el picado con sus dirigidos. "Cuando empezamos me enganchaba a jugar también con los chicos, desde el campo de juego se ven otras cosas. Pero como juegan todos bien, dije: 'No me meto más'. Es otra dinámica, vuelan los chicos", confesó.