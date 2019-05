-Aprendí que esto es un "y" y no un "o": es música y psicoanálisis y no música o psicoanálisis. Son las actividades que me toman a full las dos porque tengo consultorio de martes a viernes y los lunes lo empleo para ensayar y mis clases, lo mismo que los fines de semana. No no dejé de estudiar música nunca, lo hago desde que tengo nueve años. Psicología empecé en la Universidad después de hacer Medicina. Son mis dos grandes campos en el cual aprendí a repartirme porque no puedo ni quiero optar por alguna.