"Daniele es un amigo mío, me han preguntado mucho estos días. Hablé mucho con él, este tipo de jugadores tiene las puertas abiertas. No soy yo el que los tiene que ir a buscar, más allá de que yo tenga una relación de los años que pasamos en la Roma, que fueron muchos. Es un momento que está metabolizando su salida de la Roma y no hay que molestarlo", afirmó el dirigente de Boca.