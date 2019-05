Ante este panorama, Infobae habló con una de las máximas autoridades de la institución. Quien reconoció que había muchas fallas en el sistema informático que permitía maniobras espurias, aunque en el club se sienten víctimas y no cómplices de la situación. "Es cierto que la plataforma Somos River tenía muy pocos controles y eso favorecía que cualquiera adquiriera una entrada sin demostrar si era esa persona. Fue una solución momentánea que se pensó para todos aquellos que querían ir a la cancha y no eran socios plenos del club. Se hizo muy masivo y se perdió el control. De hecho, le dejaba a la institución 100 millones de pesos por año. Pero no se inventó con esa función, sino que la Barra encontró la falla y la aprovechó. Pero desde este año nada de eso existe: anulamos la venta interna, el protocolo está en el mínimo histórico y todo nominado y ahora para sacar entrada hay que validar el documento con un número de trámite que sólo existe en el Renaper. Así que es casi inviolable. River es hoy el único club que no tiene Barra en su cancha, por algo siempre dejan el hueco en la tribuna. Y si el Gobierno, éste y el que lo suceda, acompañan, la batalla la vamos a ganar porque el club está decidido a desterrar este flagelo. Esperemos que eso se valore en la Justicia, que se tome en cuenta que el Monumental es hoy zona libre de barras".