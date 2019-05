En una entrevista con el programa "Somos Argentina", de la TV Pública, el titular del "Millonario" contó intimidades de su labor como presidente, rol que asumió en diciembre de 2013. "En el vestuario de los jugadores no entro, es el lugar privado de ellos, fue un consejo que me dio Enzo Francescoli. Sí al espacio del cuerpo técnico, donde están Marcelo Gallardo y su equipo", contó. "Toda la familia es hincha de River, no podría ser de otra manera. Siempre fui a la cancha. Desde que soy presidente, mis hijos se hicieron más fanáticos. Tenemos un grupo de Whatsapp y ellos se permiten mandarme memes o bromas, aunque yo no me permito entrar en eso. La creatividad que tiene el argentino para hacer memes o bromas, es extraordinaria; a los dos minutos lo tienen", ofreció otra perla.