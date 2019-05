"El chaval le dijo a sus compañeros que yo era un cabronazo y que odiaba al Real Madrid, pero que era igual que ellos aunque al revés. 'No digo que sea nuestro colega, pero un mínimo de respeto, que se tome la cerveza y que se marche', dijo. Me bebí la cerveza y me acompañó a la puerta, donde me dio un consejo en el que tenía mucha razón. Me dijo, 'márchese caminando y no se le ocurra correr porque si corre, vamos a salir todos persiguiéndole y ya no respondo de lo que pueda pasar'. No se preocupe que si usted no corre, no se moverán. Esto dice algo a favor de los ultras del Madrid. Lo que me salvó es que ellos mismos reconocieron que el mismo odio deportivo que le tengo al Real Madrid lo tienen ellos al Barcelona".