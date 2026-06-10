Abelardo de la Espriella envió mensaje a la selección Colombia Femenina luego de conquistar la Liga de Naciones Conmebol; “En la era del ‘Tigre’ tendrán todo mi respaldo”

El abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella destacó el logro de la selección femenina y pidió cambios en el fútbol - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

La selección femenina de Colombia se consagró campeona de la primera edición de la Conmebol Liga de Naciones Femenina, tras superar 4-3 a Paraguay en partido jugado en el Estadio Defensores del Chaco, en Asunción.

El equipo colombiano impuso su ritmo desde los primeros minutos, controlando el balón y generando oportunidades de peligro en el área rival. A pesar de la presión constante, el conjunto paraguayo mantuvo la paridad gracias a intervenciones precisas y una ofensiva efectiva.

PUBLICIDAD

El marcador se mantuvo ajustado a lo largo de los 90 minutos, lo que otorgó al partido un carácter vibrante y de alta intensidad.

El desenlace favoreció a las cafeteras, que lograron capitalizar sus llegadas para asegurar el título. Además del campeonato, Colombia garantizó su presencia en la próxima Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 y se convirtió en la primera selección en alzar el trofeo de la nueva competición sudamericana.

PUBLICIDAD

Abelardo de la Espriella envió mensaje a la Selección Femenina de Fútbol - crédito Charlie Cordero/Reuters - AFP

Tras lo anterior, el abogado y candidato presidencial por el movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, difundió un mensaje de apoyo al celebrar la victoria de la selección femenina de fútbol de Colombia en la Conmebol, y aseguró que el fútbol practicado por mujeres recibirá respaldo estatal si llega a la Presidencia.

A través de un video publicado en su cuenta oficial en X, De la Espriella felicitó al equipo, reconociendo la relevancia del logro y la necesidad de cambios estructurales en el trato hacia las deportistas.

PUBLICIDAD

En su mensaje audiovisual, De la Espriella expresó: “La selección femenina de fútbol de Colombia acaba de ganar la Conmebol. Ustedes, queridas jugadoras, también hacen parte de los nunca, porque nunca les han querido dar oportunidades reales, porque nunca le han dado el lugar que se merecen”. El abogado subrayó la persistente falta de reconocimiento y de espacios para el desarrollo del fútbol femenino en el país.

El aspirante a la Casa de Nariño también proyectó una visión de respaldo institucional. “En la era del tigre, el fútbol femenino tendrá todo el apoyo y el respaldo del Gobierno, porque las mujeres cuando hacen algo y se comprometen, lo hacen mejor que cualquiera”, aseguró en un video compartido en X, reafirmando la promesa de un rol protagónico para las futbolistas en el futuro inmediato.

PUBLICIDAD

Abelardo de la Espriella prometió apoyo estatal al fútbol femenino tras triunfo de Colombia en la Conmebol - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El candidato a la presidencia también añadió: “Ustedes hoy son orgullo para Colombia y en la era del tigre tendrán el lugar de grandeza que se merecen. ¡Firme por la patria! Y felicitaciones, muchachas, por esta alegría tan grande que le traen a Colombia”.

El mensaje fue acompañado por un texto escrito en la misma red social, donde Abelardo de la Espriella reafirmó su respaldo a la selección. “¡Felicitaciones a la Selección Colombia Femenina! Han demostrado talento, disciplina, carácter y amor por la camiseta. Hoy todo un país se siente orgulloso de ustedes”, publicó el abogado.

PUBLICIDAD

En su publicación, el abogado también dirigió un mensaje a las nuevas generaciones. “Gracias por representarnos con grandeza y por inspirar a millones de niñas colombianas”, escribió, resaltando el impacto social del triunfo y la importancia de fomentar la participación femenina en el deporte.

Federico Gutiérrez celebró el triunfo de la selección femenina y resaltó su impacto en las niñas deportistas - crédito @FicoGutierrez/X

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, manifestó su entusiasmo tras la consagración de la selección femenina de fútbol de Colombia en la Conmebol Liga de Naciones Femenina. A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Gutiérrez expresó: “¡Qué alegría celebrar este triunfo de nuestra Selección de Fútbol Femenina! Son unas tesas. Toda mi admiración y mi cariño”.

PUBLICIDAD

El mandatario local destacó el papel inspirador del equipo nacional para las nuevas generaciones. “Gracias por darnos esperanza y felicidad pura, y por ser referentes de tantas niñas que sueñan con triunfar en el deporte”, publicó.

Gutiérrez remarcó la importancia de avanzar hacia una mayor participación femenina en el deporte y valoró la victoria como un impulso para la igualdad de oportunidades.

PUBLICIDAD

“Que cada vez haya más mujeres demostrando que nada les queda grande. ¡Felicitaciones!”, concluyó el alcalde, subrayando el impacto social del logro obtenido por las futbolistas colombianas.