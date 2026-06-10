Así reaccionaron las jugadoras de la selección Colombia al título en la Liga de Naciones: “No teníamos ese lado de ganar y hoy por fin nos llega”

Este video presenta las reacciones de integrantes de la selección Colombia Femenina tras obtener una victoria - crédito Federación Colombiana de Fútbol

La selección Colombia femenina convirtió una noche de remontadas en Asunción en un título y en una declaración de ambición: después del 4-3 sobre Paraguay que la consagró el 9 de junio de 2026 como campeona de la Liga de Naciones Conmebol, el equipo dirigido por Ángelo Marsiglia ya no puso el foco solo en celebrar, sino en el siguiente objetivo: un podio en el Mundial.

La conquista también cerró una doble pelea. El resultado dejó sin opciones a Argentina, su principal rival en la definición, y aseguró el cuarto título de Colombia en el fútbol femenino si se cuentan todas las categorías desde el inicio del ciclo exitoso de las selecciones nacionales.

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El nuevo trofeo tuvo además un valor extra en la estructura competitiva de la región. La Liga de Naciones Conmebol se disputó como clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA 2027 y Colombia quedó como la primera selección en ganar ese certamen.

Marsiglia habló después del partido sobre la dimensión del logro, pero también sobre el límite que el plantel se impone a sí mismo. En su mensaje a la prensa, el entrenador dejó claro que la consagración no cierra un proceso, sino que lo empuja hacia una exigencia mayor.

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La selección Colombia femenina levantó el título de la Liga de Naciones Femenina al superar a Paraguay por 4-3 en la novena fecha - crédito Conmebol

Marsiglia vinculó el título con la meta de un podio mundialista u olímpico

“Queríamos un título para la nación, tanto se lo merece, tanto lo hemos buscado”, dijo Ángelo Marsiglia para los microfonos de la Federación Colombiana de Fútbol. El técnico recordó que el equipo ya había conseguido la clasificación al Mundial y a los Juegos Olímpicos, y enseguida planteó el nuevo horizonte: “Queremos seguir haciendo historia, queremos un podio en un Mundial o unos Juegos Olímpicos y para ello tenemos que hacer una preparación ardua”.

La frase ordenó el sentido de la victoria. Colombia no presentó la copa como un punto de llegada aislado, sino como una escala dentro de un ciclo que, según su entrenador, debe concentrar el trabajo de este año y del próximo antes de la Copa Mundial.

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En esa misma lectura, Marsiglia describió el partido como una prueba de reacción. El seleccionador contó que en el entretiempo el cuerpo técnico advirtió que el equipo estaba dándole muchas opciones al rival para marcar, y destacó que la remontada final dejó como saldo “esa resiliencia que ellas mostraron en este partido”.

El técnico Ángelo Marsiglia sueña con dirigir por primera vez en un mundial a la selección Colombia femenina - crédito FCF

Linda Caicedo describió el fin de una barrera

La mirada de Linda Caicedo sumó otro dato central: para un grupo joven, la dificultad no pasaba solo por el rival, sino por el peso de conquistar por primera vez. “No va a ser fácil. Esto es un equipo joven, primer título, tú lo has dicho, y no habíamos tenido como ese lado de ganar. Hoy por fin nos llega” comentó para Gol Caracol.

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La atacante relacionó ese aprendizaje con el desarrollo del partido ante Paraguay. Tras una secuencia de ventajas y respuestas del rival, la jugadora del Real Madrid resumió la clave del equipo en una sola idea: “Creímos hasta el final”.

En otra respuesta a la prensa, la colombiana detalló esa tensión competitiva. Dijo que si Colombia se hubiera hecho la idea de que el partido sería sencillo, todo se habría complicado más, y señaló que cada gol paraguayo caía como “un balde de agua fría”, hasta que el equipo consiguió sostenerse concentrado para quedarse con el título.

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- crédito @FCFSeleccionCol/X

La capitana Daniela Montoya habló desde la experiencia acumulada. “Desde el principio ese fue nuestro objetivo, que este título se lo diéramos a Colombia, lo hemos buscado mucho”, dijo al referirse a una búsqueda que atravesó varios años.

Montoya se definió como la jugadora “de más experiencia” y “de más edad” del grupo, y vinculó el logro con una espera personal larga: “Yo sabía que en algún momento se me iba a dar y todavía lo tengo acá en el corazón”.

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Su testimonio también incorporó la estructura que rodea al plantel. Agradeció a su familia, dijo que pasó por muchas cosas durante todos estos años y remarcó la unidad entre jugadoras, cuerpo técnico, directivos y una federación que, según su descripción, les dio respaldo. “Todos estuvimos tan unidos”, afirmó la capitana.