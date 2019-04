Fiel a su estilo, el campeón del mundo en 1986 dejó en claro su postura con un irónico ejemplo. "Te digo la verdad, cuando apareció todo esto me acordé del gol de Diego a Inglaterra. Nosotros le decíamos: 'Mirá que si lo hiciste con la mano, nosotros nos dejamos hacer el gol porque vamos a empatar'. Y él nos decía que no. Nosotros como no lo habíamos visto no nos dejamos hacer el gol y dijimos: 'Vamos a ganarles, entonces'. Diego fue el deshonesto, si nosotros le preguntamos y le creímos. Yo estaba mal en el vestuario ese día. Me fui a la concentración y me encerré en la habitación hasta el otro partido, porque no se puede (ganar) así. Eso es ser deshonesto", comentó con una sonrisa.