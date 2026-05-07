Colombia

Protestas en Bogotá obligan al cierre de varias estaciones de la troncal Caracas de Transmilenio: rutas alternas hacia el norte y sur

El punto de concentración de manifestantes está en la calle 72 con carrera 11, en las inmediaciones de la Universidad Pedagógica

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El Grupo Guía trabaja para agilizar el tráfico y coordina desvíos en los sectores afectados por las manifestaciones en TransMilenio - crédito Secretaría de Movilidad
El Grupo Guía trabaja para agilizar el tráfico y coordina desvíos en los sectores afectados por las manifestaciones en TransMilenio - crédito Secretaría de Movilidad

En la tarde del jueves 7 de mayo, se registraron disturbios en las inmediaciones de la Universidad Pedagógica Nacional, ubicada en la avenida Caracas con calle 76 (Chapinero), lo que llevó a la cancelación temporal de los servicios de TransMilenio.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, un grupo aislado que se movilizaba desde el campus universitario protagonizó acciones violentas al interior de la estación Calle 76 de TransMilenio. El monitoreo en terreno evidenció el movimiento de maletines y otros elementos sobre la vía, lo que llevó al corte total de la ruta en la avenida Caracas con calle 76, sentido sur–norte.

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Las autoridades señalaron que estos hechos alteraron la movilidad y el desarrollo pacífico de la manifestación. Por esta razón, la etapa de diálogo permanece suspendida, mientras la situación es atendida por la fuerza pública y los equipos de control de orden público. El equipo de Diálogo Social mantiene seguimiento permanente y coordina con las entidades competentes para restablecer la normalidad en el sector.

Las autoridades suspenden el diálogo tras actos violentos dentro de la estación Calle 76 y mantienen presencia de fuerza pública en el sector - crédito Secretaría de Gobierno
Las autoridades suspenden el diálogo tras actos violentos dentro de la estación Calle 76 y mantienen presencia de fuerza pública en el sector - crédito Secretaría de Gobierno

Como parte de la respuesta, TransMilenio informó el cierre de varias estaciones en la troncal Avenida Caracas: Calle 76, Temporal Flores, Temporal Calle 57, Temporal Marly, Temporal Av. 39, Calle 34 y Calle 26 se mantienen fuera de servicio mientras persisten las protestas. 92.471 usuarios se han visto afectados.

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El reporte oficial indica que los manifestantes se concentran también en la calle 72 con carrera 11 (sector de la Universidad Pedagógica), sentido oriente-occidente, generando congestión y obligando a la implementación de desvíos por parte del Grupo Guía, que trabaja en la zona para agilizar el tráfico y gestionar rutas alternas.

Rutas alternas y recomendaciones

Para los usuarios que transitan por el corredor afectado, se recomendó el uso de la calle 67 como vía alterna. En el caso de la manifestación activa en la carrera 5 con calle 30A (sentido norte-sur), se sugiere tomar la avenida Circunvalar y la carrera 7 como alternativas.

Las estaciones Calle 76, Temporal Flores, Temporal Calle 57, Temporal Marly, Temporal Av. 39, Calle 34 y Calle 26 están fuera de servicio por protestas en el corredor - crédito Secretaría de Seguridad
Las estaciones Calle 76, Temporal Flores, Temporal Calle 57, Temporal Marly, Temporal Av. 39, Calle 34 y Calle 26 están fuera de servicio por protestas en el corredor - crédito Secretaría de Seguridad

En cuanto a la operación de la flota troncal, los servicios que circulan de norte a sur operan por la NQS, mientras que los que van de sur a norte desvían por la Sexta para retomar la NQS. Continúan los desvíos para los servicios duales M81, M84 y rutas TransMiZonal.

TransMilenio recomendó a los usuarios planear sus desplazamientos con anticipación y consultar los canales oficiales de información para conocer el estado actualizado del servicio y las novedades de la operación, ante las restricciones vigentes en el sector.

Sobre los actos vandálicos contra el sistema de transporte, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, señaló que, a pesar de los intentos de los encapuchados por ocultar su identidad y dañar las cámaras de seguridad, el distrito ha logrado capturar a estas personas.

Manifestantes generan congestión vial en la calle 72 con carrera 11 y obligan a implementar desvíos y rutas alternas en Bogotá - crédito Secretaría de Movilidad
Manifestantes generan congestión vial en la calle 72 con carrera 11 y obligan a implementar desvíos y rutas alternas en Bogotá - crédito Secretaría de Movilidad

“El grupo aislado y violento que en este momento intenta atacar la estación de TransMilenio de la Calle 76 quiere generar miedo en la ciudad. No lo lograrán. En el pasado ya hemos realizado capturas a personas que vandalizaron el transporte público, poniendo en riesgo la vida de la ciudadanía, y esta vez no será la excepción. La integridad de las bogotanas y bogotanos y su derecho a la ciudad no es negociable”, afirmó.

La administración distrital reiteró el llamado a la calma y al respeto por el espacio público, recordando que el restablecimiento total de la operación depende de la evolución de la situación en la zona y del fin de las alteraciones al orden público.

En desarrollo..

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