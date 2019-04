Y fue justamente uno de ellos, Rafael Desanto quien coronó una buena combinación de los backs con el primer try de la tarde y puso a la visita al frente por 7 a 0. Hindú con la conducción siempre aplomada de Lucas Camacho y Santiago Fernández no se desesperó. Lo esperó y fue inteligente para contestarle la anotación y mantener el partido abierto. No se dejó llevar por delante y con su tradicional aplomó le jugó de igual a igual.