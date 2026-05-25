Carolina Ramírez, que tendrá su primer hijo a los 42 años, explicó videos junto a la partera: “Masajitos del amor”

La actriz mostró que una partera le realiza una serie de masajes en la espalda baja para disminuir el dolor en las contracciones - crédito @rechismes_oficial/IG

Carolina Ramírez aclaró recientemente a sus seguidores que los videos que publicó junto a una partera no son el anuncio de que haya entrado en labores de parto como se había especulado. “No estoy en trabajo de parto. Son masajitos del amor”, escribió la actriz caleña, conocida por su papel en La hija del mariachi.

La actriz de 42 años, que recientemente hizo una aparición en los Premios Platino con 38 semanas de gestación, transita la última etapa de su primer embarazo junto al productor argentino Martín Cornide.

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Y es que la publicación de las imágenes en su cuenta de Instagram generaron la confusión entre sus fans, pues la muestran recibiendo masajes y técnicas de estimulación guiadas por una partera, sesiones que, según explicó, forman parte de su rutina del tercer trimestre para liberar tensiones corporales y favorecer el posicionamiento del bebé.

La actriz y presentadora se mostró durante la alfombra roja de los Premios Platino con 38 semanas de gestación - crédito @carocali/IG

Ramírez lleva meses usando sus redes para mostrar el embarazo sin filtros. Ha hablado abiertamente de los cambios en su piel y de los desafíos emocionales de la gestación, y en su aparición en la alfombra roja de los galardones celebrados en México insistió en la importancia de “no romantizar” esta etapa.

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Asimismo, en una publicación aseguró que los calores por el cambio que presenta su cuerpo hicieron que comprara varios ventiladores así como dos aires acondicionados, pues se hacía insoportable el cambio de temperatura en ocasiones.

El sexo del bebé sigue siendo un misterio que la actriz no ha revelado. Con la fecha de nacimiento próxima, su comunidad de seguidores espera cada nueva publicación como una posible señal del gran momento.

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La posible ausencia de Carolina Ramírez en la cuarta temporada generó reacciones de los fanáticos, quienes piden el regreso de la actriz, involucrada en rumores de conflictos con la producción durante la tercera temporada - crédito Colprensa

La partera, mientras realizaba los masajes en la espalda baja de la actriz, explicó que todo obedece a un acompañamiento previo a que empiecen las labores de parto.

“Cuando tienes las contracciones, pensar algo más aquí te disminuye el dolor”, fueron las palabras con las que la mujer indicó los beneficios de los masajes para la futura madre.

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Sumado a esto, la caleña no dudó en acompañar el video con una canción Antología de Shakira: “A horas no adecuadas y a reemplazar palabras por miradas. Y fue por ti que escribí más de cien canciones y hasta perdoné tus equivocaciones. Y conocí más de mil formas de besar. Y fue por ti que descubrí lo que es hablar, lo...”, cortándose el video en ese momento.

Las reacciones no tardaron en aparecer y sus seguidores dejaron mensajes como: “Qué hermoso que va a ser un parto natural, con partera a bordo como se hacía tradicionalmente”; “Esos masajes y los cuidados necesarios por su edad, una bendición”; “Pronto veremos a esa bendición que viene en camino”, entre otros.

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Esto dijo sobre su regreso a ‘La reina del flow’

Durante una conversación con un creador de contenido conocido como John Kha, se volvió a abordar uno de los temas por los que sus seguidores siguen indagando y tiene que ver con un posible regreso de realizarse una nueva temporada de la producción La reina del flow.

El reparto principal de La Reina del Flow está liderado por Carolina Ramírez (Yeimy Montoya), Carlos Torres (Charly Flow) y Juan Manuel Restrepo (Erick). IG

En el intercambio, John Kha preguntó sin rodeos: “Carolina, si te dijeran para volver a la cuarta temporada de alguna manera, ¿volverías?”. La respuesta de Ramírez, aunque breve, fue lo suficientemente abierta como para dar pie a la ilusión de quienes esperan verla nuevamente en pantalla.

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“No sé, voy a pensarlo. De ahí allá lo pienso”, contestó la actriz entre risas, dejando claro que no descarta por completo la posibilidad. Este comentario se viralizó en cuestión de horas a través de plataformas como TikTok, Instagram y X, donde cientos de usuarios interpretaron sus palabras como una señal de que aún existe una puerta abierta para su regreso.