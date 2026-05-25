Sandra Pettovello inició una intensa agenda en el Vaticano, que culminará en un encuentro con el papa León XIV

La ministra Pettovello inició en Roma una intensa agenda de actividades

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, inició este lunes en Roma una agenda de alto nivel en el Vaticano que incluyó reuniones con el papa León XIV, el cardenal Pietro Parolin y otras autoridades de la Santa Sede, en una semana marcada por debates sobre educación, inteligencia artificial, salud mental y desarrollo humano. El itinerario también contemplará visitas a los centros ELIS, una de las redes de formación profesional más importantes de Italia, para conocer experiencias de capacitación técnica e inserción laboral, mientras el Ministerio de Capital Humano impulsa en Argentina un esquema orientado a fortalecer programas de formación y articulación educativa con empresas.

La actividad central será un encuentro que reunirá a ministros de Educación de 15 países iberoamericanos en el Vaticano y que concluirá con una audiencia encabezada por León XIV. Según pudo saber Infobae, Pettovello fue convocada por organismos internacionales que impulsan el foro regional y participará en representación de la Argentina. La ministra también mantendrá reuniones con el cardenal Michael Czerny, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, además de encuentros con la Soberana Orden de Malta y funcionarios y referentes de la Curia Romana.

PUBLICIDAD

El homenaje por el 25 de Mayo que encabezó la ministra Pettovello en Roma

La jornada comenzó esta mañana con un acto por el 25 de Mayo en el monumento al general José de San Martín, ubicado en Via di Valle Giulia, con la participación de embajadores y representantes diplomáticos acreditados en Italia. Allí sonaron los himnos argentino e italiano y la ministra colocó una ofrenda floral en homenaje al primer gobierno patrio. La ceremonia se realizó en uno de los puntos históricos de la presencia argentina en Roma y funcionó como el primer gesto institucional de una visita que tendrá al Vaticano como centro político y diplomático.

La ministra Pettovello participará en el Vaticano de un foro que reunirá a ministros de Educación de 15 países iberoamericanos, que finalizará con un acto que tendrá la presencia del papa León XIV, además de reuniones con el cardenal Pietro Parolin y otras autoridades. La agenda incluirá, según pudo confirmar Infobae, visitas a centros ELIS y encuentros orientados a cooperación en educación, desarrollo humano, asistencia social y formación laboral.

PUBLICIDAD

La de hoy es la quinta visita de Pettovello a Roma desde el inicio del gobierno de Javier Milei. A lo largo de estos dos años y medio, la ministra construyó un vínculo de trabajo con sectores de la estructura vaticana vinculados a educación, asistencia social y desarrollo humano. Fuentes oficiales aclararon a Infobae que la agenda de esta semana no se vincula con una eventual visita del papa León XIV a la Argentina, un tema que continúa bajo los canales diplomáticos formales de la Cancillería y la Santa Sede.

La presencia de Pettovello en Roma ocurre, además, en un período de reconfiguración dentro del Vaticano tras el inicio del pontificado de León XIV. En ese marco, el Gobierno argentino busca consolidar canales de diálogo institucional con organismos de la Santa Sede, especialmente en áreas vinculadas a educación, asistencia social y desarrollo humano, tres ejes centrales del Ministerio de Capital Humano.

PUBLICIDAD

Pettovello junto a autoridades de la embajada argentina en Italia

El encuentro con ministros de Educación

El eje político de la visita estará puesto en el Encuentro de Alto Nivel “Mapas de esperanza para una agenda educativa regional: salud mental, tecnologías digitales y educación”, organizado en conjunto por organismos iberoamericanos y el Vaticano. El evento reunirá a ministros de Educación de la región para debatir el impacto de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y la crisis de salud mental en los sistemas educativos.

La convocatoria retomó lineamientos planteados por León XIV en su carta apostólica “Trazar nuevos mapas de esperanza”, donde el pontífice propuso avanzar hacia una “constelación educativa global” centrada en la persona humana y en el uso ético de las nuevas tecnologías. El documento se convirtió en una de las primeras definiciones programáticas del nuevo Papa sobre educación y transformación tecnológica, dos temas que ganaron espacio en la agenda internacional de la Iglesia Católica.

PUBLICIDAD

En el caso argentino, la representación estará a cargo de Pettovello porque el Ministerio de Capital Humano tiene bajo su órbita el área educativa. Dentro del Gobierno consideran que el debate sobre educación, tecnología y salud mental no puede abordarse de manera aislada de las políticas sociales, laborales y de formación profesional, sobre todo en un contexto de cambios acelerados en el mercado de trabajo y en los sistemas de aprendizaje.

La apertura del encuentro estará encabezada por Emilce Cuda, secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina. También participará el cardenal José Tolentino de Mendonça, prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación. El momento de mayor peso institucional será la exposición del cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede y principal autoridad política del Vaticano después del Papa.

PUBLICIDAD

Parolin ocupa un lugar central en la estructura de gobierno vaticana y es uno de los dirigentes más influyentes de la Iglesia Católica a nivel global. Su participación le otorgó al encuentro una dimensión que excedió el plano estrictamente educativo y lo convirtió también en una instancia de articulación política e institucional entre la Santa Sede y los gobiernos de la región. Según pudo saber Infobae, Pettovello mantendrá contacto directo con él durante la jornada.

El cierre del encuentro incluirá una audiencia de León XIV con los ministros participantes en el Vaticano. Pettovello ya había tenido contacto con el nuevo pontífice en actividades posteriores a su elección, pero esta será una de las instancias institucionales más relevantes desde el inicio de su papado.

PUBLICIDAD

El cardenal Michel Czerny, del Dicasterio de Desarrollo Humano

Las reuniones con Czerny y la agenda de desarrollo humano

Según fuentes oficiales consultadas por Infobae, una de las reuniones que el Gobierno consideró más importante será la que Pettovello mantendrá con el cardenal Michael Czerny, uno de los dirigentes vaticanos más vinculados a las áreas de asistencia social y desarrollo humano impulsadas durante el pontificado de Francisco.

Czerny encabeza el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, el organismo de la Santa Sede dedicado a pobreza, migración, asistencia humanitaria y desarrollo social. Se trata de una de las estructuras más relevantes del Vaticano para la articulación internacional con gobiernos, organizaciones humanitarias y organismos multilaterales.

PUBLICIDAD

En ese encuentro, la ministra expondrá programas y líneas de trabajo que el Ministerio de Capital Humano viene impulsando en Argentina en materia de formación, capacitación y articulación educativa. Según pudo confirmar Infobae, la Casa Rosada busca fortalecer canales de diálogo con sectores del Vaticano vinculados a políticas sociales y educativas, en un contexto en el que el Gobierno intenta mostrar un esquema centrado en capacitación, formación profesional y autonomía económica.

Dentro del oficialismo sostienen que una de las discusiones centrales de esta etapa pasa por redefinir los mecanismos tradicionales de asistencia y avanzar hacia modelos con mayor integración entre educación, empleo y formación técnica. Ese enfoque forma parte de las conversaciones que Pettovello buscará profundizar durante su paso por Roma.

PUBLICIDAD

Pietro Parolin, secretario de Estado vaticano, junto al papa León XIV

La visita a los centros ELIS aparece, en ese contexto, como una de las actividades más relevantes de toda la agenda. La red fue fundada en 1965 y actualmente trabaja con más de 120 empresas italianas en programas de formación técnica e inserción laboral.

ELIS funciona como uno de los modelos más reconocidos de formación profesional en Italia por su articulación directa con el sector privado y por sus programas de capacitación orientados a las necesidades del mercado laboral. El sistema, que fue impulsado por el Opus Dei, combina formación técnica, acuerdos con empresas, tutorías, prácticas profesionales y programas de incorporación laboral directa.

Según pudo saber Infobae, Pettovello buscará relevar la estructura de funcionamiento del sistema ELIS para evaluar experiencias aplicables a la red federal de centros de formación que el Ministerio de Capital Humano proyecta desarrollar en Argentina. Dentro del Gobierno observan ese esquema como una experiencia de referencia para fortalecer programas de capacitación laboral y articulación educativa con empresas.

La agenda también incluirá reuniones con la Soberana Orden de Malta, organización internacional con presencia en más de 120 países y fuerte actividad en asistencia humanitaria y sanitaria. La Orden mantiene programas vinculados a salud, asistencia alimentaria, atención de emergencias y cooperación internacional, especialmente en contextos de vulnerabilidad social.

De acuerdo con fuentes oficiales, el objetivo de esos encuentros será profundizar vínculos de cooperación en programas sociales, sanitarios y educativos. En paralelo, la ministra mantendrá reuniones con funcionarios de la Curia Romana, en el marco de una agenda orientada a consolidar canales permanentes de diálogo con áreas de la estructura vaticana vinculadas a desarrollo humano, educación y asistencia social.

La visita de Pettovello también volvió a mostrar uno de los vínculos internacionales más sostenidos que construyó el Gobierno de Milei desde su llegada a la Casa Rosada. A diferencia de otros contactos diplomáticos más atravesados por la coyuntura política, la relación desarrollada por Capital Humano con sectores del Vaticano se consolidó alrededor de una agenda específica vinculada a educación, asistencia social, formación laboral y desarrollo humano.

En la Casa Rosada consideran que esos contactos pueden adquirir una relevancia creciente durante el pontificado de León XIV, especialmente en áreas donde el Vaticano busca ampliar discusiones sobre inteligencia artificial, crisis educativa, salud mental y transformación del trabajo. La presencia de Pettovello en Roma se inscribió en ese escenario: una agenda internacional donde educación, tecnología y política social aparecen cada vez más integradas.