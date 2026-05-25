El Palacio Nacional de la Cultura en Guatemala ya cuenta con sala de lactancia materna para empleadas y visitantes

La sala de lactancia del Palacio Nacional de la Cultura ofrece condiciones higiénicas y privacidad para trabajadoras y visitantes del edificio. (Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala)

La sala de lactancia del Palacio Nacional de la Cultura ya funciona para trabajadoras y visitantes, informó el Ministerio de Cultura y Deportes. El espacio, habilitado por la Unidad de Género, busca garantizar condiciones higiénicas y de privacidad para la extracción y resguardo de leche materna. La medida se enmarca en la conmemoración del Día Mundial de la Lactancia Materna.

El ambiente está destinado a mujeres en período de lactancia que permanecen en el edificio por trabajo o por visita, y también puede ser usado por personal de otras instituciones con presencia en el Palacio Nacional de la Cultura, según detalló la cartera.

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La sala comenzó a operar y el ministerio indicó que su equipamiento continúa en proceso de fortalecimiento. De acuerdo con la información oficial, varias madres ya la utilizaron y manifestaron satisfacción por contar con el servicio.

Cómo es y dónde queda la sala de lactancia del Palacio Nacional de la Cultura

El Ministerio de Cultura y Deportes ubicó el espacio en el tercer nivel, en el Patio de la Vida, sala número uno del Palacio Nacional de la Cultura. La cartera señaló que el objetivo es disponer de un lugar privado y seguro para que las mujeres puedan extraer leche materna y conservarla en condiciones adecuadas durante su permanencia en el recinto.

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El ministerio presentó la habilitación como parte de sus acciones para atender las necesidades de las usuarias y favorecer el bienestar de las madres y de sus bebés, con un entorno de resguardo e higiene dentro del edificio.

La coordinadora de la Unidad de Género, Celia Ovalle, atribuyó la apertura al respaldo de la administración del ministro Luis Méndez Salinas para impulsar medidas orientadas a mejorar la atención y el bienestar del personal.

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Maya Sipac, asesora de la Unidad de Género y formada para la atención del servicio, explicó que la sala responde a una demanda de mujeres trabajadoras que necesitan un lugar de privacidad para la lactancia y el manejo de la leche materna durante la jornada.

La sala de lactancia del Palacio Nacional de la Cultura ofrece condiciones higiénicas y privacidad para trabajadoras y visitantes del edificio. (Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala)

MINTRAB y UNICEF: qué son los “espacios amigos” de la lactancia materna

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a través de su Sección de Mujer Trabajadora, informó que con apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) promueve que los centros de trabajo o estudio cuenten con un “espacio amigo de la lactancia materna”, con parámetros y lineamientos definidos por esa iniciativa.

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Según MINTRAB, con apoyo de UNICEF también se otorga un reconocimiento a los centros que cumplen con esos criterios, con el fin de incentivar a más instituciones y empresas a incorporar ambientes destinados a la extracción y resguardo de leche materna.

Palacio municipal de la ciudad también cuenta con espacio Amigo de la Lactancia Materna

La Municipalidad de Guatemala habilitó un Espacio Amigo de la Lactancia Materna en el Palacio Municipal como parte de una política para apoyar a madres trabajadoras y visitantes. El programa, impulsado desde la Secretaría de Asuntos Sociales encabezada por Dominique de Quiñónez, esposa del alcalde, busca proporcionar espacios dignos y privados para la extracción y alimentación materna, fortaleciendo así la conciliación entre la vida laboral y familiar dentro de las dependencias municipales.

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La iniciativa responde al compromiso del alcalde Ricardo Quiñónez de crear entornos laborales más inclusivos y humanos. Este nuevo espacio cumple con estándares de apoyo a la maternidad y destaca la relevancia de la lactancia como pilar en el desarrollo saludable infantil. “Cuando apoyamos a una madre, fortalecemos a toda la ciudad. La lactancia materna es un acto de amor y también de salud, y desde la Municipalidad estamos comprometidos a crear espacios que acompañen y respeten ese momento tan importante”, expresó el alcalde.

El Espacio Amigo de la Lactancia Materna también se encuentra disponible para vecinas que visitan el Palacio Municipal para realizar trámites y se suma a otras áreas habilitadas en distintas dependencias de la Municipalidad de Guatemala, ampliando el alcance del apoyo a madres usuarias y empleadas del municipio.

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Adicionalmente, el programa +Vida ofrece charlas y actividades de orientación dirigidas a madres y familias, entregando información relevante sobre los beneficios de la lactancia materna y brindando asesoría y acompañamiento durante esta etapa. La comuna capitalina reafirma así su apuesta por políticas laborales que faciliten el cuidado materno infantil y fortalezcan el bienestar general de las familias.

En tanto, en el Congreso de la República, no avanzo el debate y aprobación de la Ley de Lactancia Materna, proyecto promueve que tanto organismos estatales como empresas privadas habiliten espacios dignos, higiénicos y privados para la extracción de leche materna, lo que implicaría adaptar instalaciones sin que ello represente grandes inversiones, según lo informaron las diputadas impulsoras de la propuesta, con el objetivo de solucionar los elevados índices de desnutrición infantil y fortalecer los derechos de la niñez.

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