Expertos internacionales llegarán hoy a El Salvador para evaluación del estadio Jorge “El Mágico” González

La tormenta que azotó San Salvador durante la final Águila vs FAS evidenció severos problemas de inundación en el terreno de juego./ (Redes de Yamil Bukele)

Expertos internacionales en construcción y mantenimiento de estadios y canchas arribarán hoy a El Salvador con el objetivo de realizar una evaluación técnica exhaustiva en el Estadio Nacional Jorge “El Mágico” González.

La visita se produce tras los incidentes ocurridos durante la final del Torneo Clausura 2026, disputada el sábado entre Club Deportivo Águila y Club Deportivo FAS, en la que intensas lluvias provocaron la inundación del terreno de juego y pusieron en evidencia fallas en el sistema de drenaje.

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El presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut), Yamil Bukele, anunció a través de sus redes sociales que la decisión de convocar a estos especialistas responde a la necesidad de actuar de inmediato y con responsabilidad.

Los expertos, que no participaron en el proceso de remozamiento ni en el mantenimiento mensual del estadio, realizarán pruebas, mediciones y análisis especializados para determinar las causas del estancamiento de agua y definir las acciones correctivas a implementar.

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Durante el partido de la final del Clausura 2026 entre Águila y FAS, una tormenta eléctrica y lluvias intensas afectaron severamente el desarrollo del encuentro. La lluvia comenzó a caer con fuerza al finalizar la primera parte, lo que ocasionó que el terreno de juego del estadio Jorge “El Mágico” González quedara rápidamente inundado.

Problemas eléctricos se registraron en el estadio y sectores de San Salvador, pero el sistema de iluminación LED respondió adecuadamente según Yamil Bukele. /( Cortesía: La Primera)

El árbitro central se vio obligado a detener el partido al minuto 58 debido a la imposibilidad de practicar fútbol bajo esas condiciones, ya que el balón dejaba de rodar por los charcos acumulados sobre la cancha.

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La suspensión se prolongó por cerca de siete minutos, hasta que las condiciones permitieron reanudar el encuentro, aunque el estado del campo no se restableció completamente y afectó el rendimiento de ambos equipos.

Además de las complicaciones generadas por la intensa precipitación, se registraron problemas con el fluido eléctrico en el estadio, producto de la tormenta que azotó San Salvador y que también provocó interrupciones en centros comerciales, calles y otros sectores de la ciudad.

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No obstante, el sistema de iluminación LED del estadio no presentó fallas mayores y respondió conforme a lo esperado ante los bajones de energía, según informó el propio Bukele.

En el ámbito deportivo, pese a las adversidades climáticas, FAS se impuso con autoridad a Águila y conquistó el título número 20 de su historia, consolidándose como el club más laureado del fútbol salvadoreño.

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El marcador finalizó 3-0 a favor de FAS, con goles de Miguel Murillo, Jorge Cruz y Yan Maciel, todos en el primer tiempo. El triunfo permitió a los santanecos superar en títulos al Alianza y reafirmar su supremacía en el balompié nacional.

Las autoridades buscan garantizar que el estadio Jorge "El Mágico" González cumpla con condiciones óptimas para eventos deportivos de alto nivel en El Salvador./ (Cortesía: La Primera)

La llegada de los expertos internacionales busca aclarar las causas de la falla en el drenaje y garantizar que se tomen las medidas necesarias para evitar futuros incidentes de este tipo en el estadio. Los resultados de las evaluaciones permitirán establecer si es necesario ejecutar trabajos adicionales en el sistema de drenaje o exigir garantías a las empresas responsables del mantenimiento y remodelación de la cancha.

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Para la afición y las autoridades, el objetivo es asegurar que el estadio Jorge “El Mágico” González cuente con las condiciones adecuadas para la práctica del fútbol y la realización de eventos deportivos de alto nivel, evitando afectaciones como las registradas durante la final del Torneo Clausura 2026.