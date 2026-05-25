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Belgrano celebró el título junto a la Mona Jiménez: del jugador que sorprendió al cantar al regalo para el icónico cantante

El plantel campeón del fútbol argentino se dirigió hasta Jesús María y se subió al escenario para festejar la consagración del Torneo Apertura

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El plantel viajó hasta Jesús María para festejar con el ídolo de la música de Córdoba

Belgrano hizo historia y se consagró campeón del Torneo Apertura de Primera División tras vencer a River Plate por 3 a 2 en el estadio Mario Alberto Kempes. La celebración, que empezó en la ciudad de Córdoba, se trasladó después a Jesús María, donde el plantel se sumó a una noche de cuarteto en el Anfiteatro José Hernández con la presencia de una figura popular.

Los jugadores del Pirata viajaron al Festival Nacional del Cuarteto para compartir el festejo con Carlos “La Mona” Jiménez. Para sorpresa del ícono de la música de Córdoba, el plantel se apareció en el escenario, cantó y bailó con el público, en un clima de euforia total por la conquista. “Córdoba está de fiesta porque Belgrano salió campeón”, dijo el cantante, que se llevó de regalo una casaca con el número 9 de mano de los campeones y también le colgaron la medalla de la Liga Profesional de Fútbol.

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Durante el show con los futbolistas campeones, sonó “Enamorado”, el tema de La Mona que la hinchada celeste adoptó en la cancha. “Soy de Belgrano, soy, soy de Belgrano”, cantaron los jugadores junto al cantante. Allí, el que tomó el micrófono varias veces fue Lucas Zelarayán, devoto y seguidor de La Mona: “Te amo, aguante Jiménez y aguante Belgrano”, dijo el Chino, que mostró sus dotes de cantante durante el tiempo frente a los miles de fanáticos que asistieron para ver el espectáculo de uno de los representantes más relevantes de la música popular argentina.

La celebración de Belgrano con la Mona Jiménez
La Mona Jiménez y los jugadores de Belgrano celebran con euforia en el escenario (@festivalnacionaldecuarteto)

Además, la jornada incluyó presentaciones de El Loco Amato, Ulises Bueno, Desakta2, Damián Córdoba, Cachumba, Lore Jiménez, Valentina Márquez y Simón Aguirre. Según reportes de varios medios locales en Córdoba, fueron más de 12 horas de espectáculo continuo y una convocatoria de miles de personas que se sorprendieron con la llegada de los campeones del fútbol argentino.

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Más allá de la celebración del plantel junto a La Mona, los hinchas de Belgrano inundaron Barrio Alberdi y miles de fanáticos volcaron la celebración al Patio Olmos, en el centro de Córdoba. Aunque los festejos habían comenzado en el estadio Mario Alberto Kempes, una marea celeste se trasladó hacia el reconocido shopping de la ciudad y convirtió la zona en el principal punto de encuentro. Banderas, bombos, camisetas, bengalas y el canto de “dale campeón” dominaron el área.

Las calles quedaron colmadas por familias, grupos de amigos y caravanas de autos que llegaron desde distintos barrios. Hubo abrazos, llantos y gente que se subió a semáforos o agitó banderas desde los techos de los vehículos. Una auténtica fiesta para una institución que alcanzó su primera estrella en la máxima categoría del fútbol argentino.

La celebración de Belgrano con la Mona Jiménez
El cantante se llevó de regalo la número 9 del Pirata (@festivalnacionaldecuarteto)

Después del encuentro, Ricardo Zielinski habló de la histórica consagración. “Una locura. Se lo queremos dedicar a toda la gente. Fue emocionante ver a toda la gente cómo nos apoyaba, el esfuerzo que hace todo el mundo. Maravilloso. Hemos venido para esto, para tratar de darle alegrías a la gente y por suerte lo hemos podido lograr”, dijo el Ruso tras ser consultado por el primer título para el club en 121 años de historia.

Belgrano es sentimiento, pueblo. Todos queremos que le vaya bien. Hemos vuelto para esto y por suerte le dimos un título. Todos estos chicos quedaron en la historia del fútbol cordobés y eso está buenísimo”, agregó el experimentado DT, que no gritó ninguno de los tres tantos que consiguió su equipo durante el encuentro.

Este grupo salió adelante de momentos complicados con esfuerzo y humildad. Ha habido gente muy injusta y tenemos anotados a aquellos que nos criticaron. Nos faltaron el respeto, eso es lo que yo no me banco. Tenés que tener altura para criticar a la gente. Es un acto de justicia hacia los jugadores que se rompieron el alma, a sus familias que sufrieron un montón. Independientemente de algún grupo que está buscando decir las cosas que no deberían, esto es un logro de toda la gente”, explicó sobre el título.

La celebración de Belgrano con la Mona Jiménez
El clásico paso de La Mona junto a los campeones (@festivalnacionaldecuarteto)

Para finalizar, destacó el valor del campeonato que logró Belgrano para el fútbol del interior de la Argentina. “Está bueno que los equipos indirectamente afiliados a la AFA, que son muchísimos y tienen un montón de historia, se den cuenta que podemos. El esfuerzo que hicimos nosotros desde que empezamos hasta ahora ha sido enorme. Hemos pasado momentos complicados pero siempre le dimos para adelante, con una fe enorme de que íbamos a subir, que la vara iba a estar bien alta y que teníamos la capacidad de lograr un campeonato. Lo logramos y esto puede ser una buena iniciativa para muchos equipos que son muy grandes y no están directamente afiliados a la AFA. Se lo dedicamos a todos los equipos del Interior que permanentemente hacen un esfuerzo para salir adelante. Hoy nos tocó a nosotros. Por ahí en algún momento les toca a otros”.

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