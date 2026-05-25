Las reservas de oro caen 25 millones en primeros cuatro meses de 2026 en El Salvador

Una bóveda del Banco Central de Reserva de El Salvador exhibe grandes pilas de lingotes de oro y fajos de dólares estadounidenses, con la bandera salvadoreña al fondo, simbolizando las reservas financieras del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las reservas de oro de El Salvador reflejaron una disminución sostenida durante los primeros cuatro meses del 2026, según información oficial del Banco Central de Reserva (BCR).

En enero de 2026, las reservas del metal registraron un valor de USD 335.79 millones, cifra que en abril descendió a USD 310.82 millones, lo que muestra un descenso de USD 24.97 millones.

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El comportamiento mensual mostró que el nivel más alto se alcanzó en febrero, cuando las reservas de oro llegaron a USD 352.00 millones. A partir de ese momento, se observó una tendencia descendente: en marzo, el indicador se redujo a USD 310.62 millones, valor que prácticamente se mantuvo en abril.

La evolución de las reservas de oro suele analizarse en el contexto de la política monetaria y la capacidad del país para respaldar su moneda o afrontar compromisos internacionales. Según especialistas financieros del sector bancario, la variación en estos activos puede responder a movimientos en los mercados internacionales, decisiones estratégicas del banco central o necesidades de liquidez.

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El monitoreo de las reservas de oro es parte de la evaluación de la fortaleza financiera y la estabilidad macroeconómica de un país. Los datos del Banco Central, revisados por Infobae, subrayan que la comparación entre enero y abril de 2026 exhibe una caída y que la disponibilidad de reservas define las opciones del BCR frente a futuros desafíos regulatorios y de mercados.

La infografía detalla las reservas de oro de El Salvador de enero a abril de 2026, destacando un pico de 352.00 millones de dólares en febrero y una leve recuperación en abril. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pero en el último año crecieron las reservas

En abril de 2025, las reservas de oro del país alcanzaron los 145.64 millones de dólares, según los registros oficiales. Un año después, en abril de 2026, ese saldo se ubicó en 310.82 millones de dólares.

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La comparación interanual muestra un incremento de 165.18 millones de dólares en las reservas de oro entre ambos períodos. Este aumento representa más del doble respecto al valor registrado en el mismo mes del año anterior.

El crecimiento observado en el saldo de oro podría estar vinculado a políticas de acumulación de reservas, variaciones en el precio internacional del metal o estrategias adoptadas por el banco central. El seguimiento de estos valores resulta clave para analizar la fortaleza de los activos del país y su capacidad de respaldo financiero.

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Las reservas de oro alcanzaron un récord de 352,00 millones de dólares en febrero de 2026, el mayor monto registrado en el período analizado desde abril de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis de las reservas de oro de El Salvador durante el primer cuatrimestre de 2026 muestra un crecimiento sostenido respecto a los registros del año anterior, según los datos oficiales del BCR disponibles. Entre enero y abril de 2026, las reservas alcanzaron niveles significativamente superiores a los observados en el mismo período de 2025.

Esta evolución, según los registros revisados por Infobae, evidencia una estrategia de fortalecimiento de los activos en metales preciosos, en un contexto económico marcado por la necesidad de respaldo internacional y diversificación de las reservas.

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Durante enero de 2026, el saldo de reservas de oro se ubicó en 335.79 millones de dólares, cifra que representa un salto considerable frente a los 124.03 millones de dólares registrados en enero de 2025. Este aumento inicial fue el preámbulo de una tendencia que se mantuvo en los meses siguientes. En febrero de 2026, el país acumuló 352.00 millones de dólares en reservas de oro, mientras que en febrero de 2025 el monto apenas alcanzaba 125.02 millones de dólares. La diferencia entre ambos años para este mes se acerca a los 227 millones de dólares.

En marzo de 2026, las reservas de oro se situaron en 310.62 millones de dólares, lo que indica una leve reducción respecto a febrero, aunque en comparación con marzo de 2025 —cuando el saldo era de 137.39 millones de dólares—, el incremento interanual supera los 173 millones de dólares. El comportamiento en el cuarto mes del año refuerza esta tendencia: en abril de 2026, el país reportó 310.82 millones de dólares en reservas de oro, mientras que en abril de 2025 la cifra era de 145.64 millones de dólares. El saldo interanual para este mes muestra una diferencia positiva de 165.18 millones de dólares.

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El análisis de este periodo señala que, a lo largo de los primeros cuatro meses de 2026, el país mantuvo sus reservas de oro en un rango que osciló entre 310 y 352 millones de dólares, muy por encima de los valores registrados en igual lapso de 2025, cuando las cifras fluctuaron entre 124 y 145 millones de dólares. Esta evolución implica que, en el plazo de un año, las reservas de oro más que duplicaron su volumen.

Imagen de archivo. REUTERS/Arko Datta (INDIA BUSINESS)/File Photo

La comparación año contra año permite dimensionar el alcance de las medidas adoptadas en materia de reservas. Mientras que en 2025 el país transitó los primeros cuatro meses con niveles relativamente bajos y una tendencia de crecimiento moderado, el 2026 arrancó con un salto abrupto y se mantuvo en valores elevados, pese a una leve baja a partir de marzo. Analistas han advertido que este tipo de variaciones suele tener impacto en la percepción de solidez económica y en la capacidad del país para afrontar compromisos externos.

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El seguimiento de las reservas de oro seguirá siendo un dato clave para evaluar la política financiera y las expectativas económicas, tanto a corto como a mediano plazo.