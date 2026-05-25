El inesperado elogio de Pedro Almodóvar a Lorena Vega por su actuación: “La Chavela Vargas del teatro”

En una entrevista, Cecilia Roth dio a conocer el elogio que le dijo Pedro Almodóvar a Lorena Vega por su performance (Instagram)

Hay momentos en los que la carrera de un artista toma un giro inesperado y todo parece confluir en el reconocimiento justo. Eso le acaba de ocurrir a Lorena Vega, quien atraviesa un presente imparable en la televisión, el teatro y las plataformas. Su nombre resuena desde el éxito de Envidiosa (Netflix) y la aclamación de Sottovoce en la cartelera porteña, pero el último gran elogio llegó de una voz que nadie anticipaba: Pedro Almodóvar, y transmitido por Cecilia Roth.

La anécdota se conoció en el episodio más reciente de Destellos en la oscuridad, el podcast audiovisual conducido por Ana Cacopardo, que reunió en charla íntima a Vega y a Roth. Fue esta última quien, sin preámbulos, reveló el especial momento: “Estaba Pedro Almodóvar en la función, ellos no lo sabían”.

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Según relató Roth, el cineasta español no esperó demasiado para manifestar su admiración. “Después fue corriendo al camarín a decirle: ‘Vos sos la Chavela Vargas del teatro’”, contó Cecilia que dijo el director en alusión a la reconocida cantante mexicana, conocida por su interpretación única de la música ranchera. La reacción de la entrevistadora fue de asombro y, en simultáneo, las risas y aplausos no se hicieron esperar. “Es que es verdad”, remató Roth, sellando el elogio con la complicidad que las une.

"Sos la Chavela Vargas del teatro", asegura Roth que Almodóvar le dijo a Vega (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

El peso de la comparación no es menor. Que Almodóvar, referente del cine iberoamericano y de la puesta en escena de mujeres poderosas y sensibles, vea en Vega la intensidad de Chavela Vargas es un guiño de esos que marcan una carrera. Y el dato no es casual: Roth y Vega compartieron escenas en La vida extraordinaria, donde la primera narra la historia y la segunda asume uno de los papeles protagónicos. Y por otro lado, la relación de Roth con el cineasta español es de larga data: la actriz es considerada una de “las chicas Almodóvar”, un grupo selecto de intérpretes que han dejado huella en el universo del director manchego. Desde 1980, Roth participó en clásicos de culto y películas multipremiadas, incluyendo el rol central en Todo sobre mi madre, la joya cinematográfica en la que compartió elenco con Penélope Cruz y que consagró al director ante la industria mundial.

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Mientras tanto, Lorena sigue sumando logros a una carrera que parece no detenerse. En los últimos meses, atravesó el fenómeno de Envidiosa, donde su papel de terapeuta conquistó tanto a la crítica como al público. El furor por su personaje se refleja en el ida y vuelta con los seguidores, que la reconocen en la calle y hasta le piden consejos. “Es advertir que mucha gente está queriendo hacer terapia, te quiero decir. Y vaya si lo necesitamos en este momento del mundo y del país que tenemos. Me piden mucha consulta, eso por un lado, y lo tomo como una señal de afecto”, contó Vega en una entrevista en Dame señal (Radio del Plata) en noviembre pasado.

Cecilia Roth junto a a Pedro Almodóvar y la actriz española Blanca Suárez (AFP PHOTO/ JAVIER SORIANO)

El recorrido de Vega incluye, además, la serie carcelaria En el barro y una prolífica labor como directora, dramaturga e intérprete en el teatro independiente y comercial. Para ella, la clave de su vínculo con el público reside en el equilibrio entre humor y sensibilidad. “Me parece que lo que pasa en la serie, al ser una comedia o una comedia dramática, y al tener justo en mi caso, el rol de hacer esas escenas que tienen su paso de comedia, pero que también siempre mueven la perilla hacia un lugar íntimo y sensible, generan como un enganche y tocan un poco algunas fibras en el público”, explicó. “Después lo que me devuelven es algo bello, algo alegre, afectuoso. Lo que recibo son chistes o señales de ganas de empatizar”, añadió, mostrando la gratitud que siente por el afecto constante.

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La proximidad de Vega con los espectadores se refleja en cada función y en cada mensaje que recibe, confirmando que su manera de habitar los personajes tiene un eco genuino en la platea. La anécdota con Almodóvar, revelada por Roth, suma una página dorada a su presente, en un momento en el que el arte cruza fronteras y el aplauso llega desde los lugares más insospechados.

En noviembre pasado, Lorena Vega, que vuelve a brillar en su papel en la tercera temporada de la comedia de Netflix, contó cómo vive las repercusiones de su personaje (Dame señal - Radio del Plata)

Así transcurre este tiempo para Lorena Vega, entre funciones a sala llena, grabaciones, mensajes de admiración y sorpresas que la sorprenden incluso a ella. El elogio de Pedro Almodóvar, recogido con humildad y alegría, se suma a una carrera que no deja de crecer y que encuentra en el reconocimiento de los grandes, y en el afecto del público, una motivación para seguir apostando a la emoción y al talento propio.

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