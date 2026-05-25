Ryan Reynolds anticipó el futuro de Deadpool: “Ya hay historias escritas”

La gestión de Ryan Reynolds y el vínculo emocional con la afición impulsan la transformación global del Wrexham como club de fútbol (YouTube: Disney España)

Desde hace tiempo, Deadpool se ha convertido en uno de los antihéroes más queridos de Hollywood, es por eso que las noticias de una nueva película generan expectativa. “Ya hay historias escritas”, anticipó Ryan Reynolds. Aunque aclaró que aún no se encuentran apremiados, junto a Marvel Studios, para poner fecha, y están apostando por la creatividad y el momento oportuno para retomar el personaje.

Es que, mientras tanto, el actor es protagonista de la transformación global del Wrexham mediante la creación de un lazo afectivo y la gestión profesional, las cuales se ven potenciadas por la alianza documental con Disney, la compañía líder en entretenimiento mundial.

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Bajo su liderazgo, el club galés vive un momento de reinvención y conexión con una audiencia global, impulsado por la visibilidad de su serie documental. En ese sentido, Reynolds sostiene en una entrevista con Collidier que el fenómeno de Wrexham surge al confiar las decisiones futbolísticas a expertos y alimentar un vínculo emocional con la afición, extendiendo el sentido de pertenencia más allá de Gales.

El club crece como marca internacional gracias a la serie respaldada por Disney y encara, además, un proceso de renovación de su estadio para la temporada 2027/2028.

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El respaldo de Disney y la serie documental potencian el alcance internacional del Wrexham y consolidan su crecimiento como marca deportiva (AP/Jon Super)

Desde el inicio del proyecto, Reynolds afirma que la clave fue reconocer sus propios límites y delegar: Rob y él supieron “admitir que no saben todo y dejar que las decisiones futbolísticas recaigan en quienes llevan toda la vida en el deporte”.

Esta actitud, indica, es lo que blindó al club: “Eso es lo que mantiene resiliente al Wrexham, esa inversión emocional, que siempre existió localmente. Pero crear ese apego a nivel global fue un desafío singular”.

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Reynolds subraya que la historia de Wrexham conecta por tratarse de un club que atravesó dificultades. “Wrexham es una historia de desventaja que se entiende en cualquier país. Lo digo con cautela porque el club ahora va muy bien, pero esa condición se debe a la ciudad, que enfrentó crisis económicas y sociales que pusieron en peligro la supervivencia de la institución, y fue la propia comunidad la que, en tres ocasiones, rescató a su equipo”.

El fenómeno de la serie documental y el respaldo de Disney

La renovación del estadio Racecourse prevé una grada Kop modernizada para la temporada 2027/2028, sumando miles de asientos para los aficionados del Wrexham (REUTERS/Craig Brough)

La renovación de la serie documental por tres temporadas tiene, para Reynolds, un peso decisivo: "El respaldo de Disney con tres nuevas temporadas es una señal clara de que no solo nosotros creemos en la historia, sino también la compañía más grande del sector“.

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Para Reynolds, el impacto global se refleja en la cantidad de personas que le hablan sobre el club: siente el alcance de la serie por la repercusión internacional, más allá de cualquier otro proyecto en el que participó.

La continuidad asegura ingresos, consolida patrocinadores y legitima el posicionamiento del club: el peso de Disney muestra que el proyecto trasciende a sus dos protagonistas originales y obtiene validación externa.

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La apuesta por el estadio y el futuro del club galés

Ryan Reynolds destaca la importancia de delegar en expertos futbolísticos y fortalecer la identidad del Wrexham más allá de Gales (REUTERS/Peter Powell)

Respecto a la ampliación del estadio Racecourse y en particular de la grada principal, conocida como Kop, Reynolds confirma los plazos previstos: la grada Kop estará lista para el inicio de la temporada 2027/2028, lo que implica miles de asientos adicionales para la afición. Al tiempo que añade, refiriéndose a la magnitud del avance: no se trata de ningún gallinero, como algunos pensaron, sino de una estructura modernizada.

El actor destaca la determinación de su socio en lograr objetivos en apariencia imposibles. La remodelación permitirá recibir a más de 5.000 personas nuevas en cada partido y mantiene vivo el impulso del club dentro del sistema de ligas inglés.

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Deadpool y el próximo paso en el universo Marvel

Sobre su relación con Marvel Studios y el futuro de Deadpool, Reynolds cuenta que la colaboración con el estudio se da sin prisas y está centrada en la creatividad. Siempre mantiene conversaciones abiertas y disfruta el proceso de escritura sin la presión de un calendario urgente.

Ryan Reynolds confirma nuevas historias de Deadpool con Marvel Studios, priorizando la creatividad y la libertad para desarrollar al antihéroe en la saga (20th Century Studios/Marvel Studios)

Para él, la clave de la franquicia radica en encontrar el momento adecuado: Deadpool funciona mejor gracias a la sorpresa y la escasez. No tiene prisa, pero ya hay historias escritas que lo entusiasman para volver al personaje.

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El apoyo de Marvel Studios resulta fundamental en el desarrollo del antihéroe: Reynolds resalta la libertad creativa que disfruta y la oportunidad de continuar dentro del universo cinematográfico de Marvel.