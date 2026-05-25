La desafiante travesía de Carolina Baldini: de Croacia a Grecia en moto en un viaje de libertad y nuevos comienzos

Carolina Baldini documenta la travesía en motocicleta a través de varios países, partiendo de Croacia y con destino a Grecia, con paradas en Albania

Carolina Baldini emprendió un viaje en moto desde Croacia hasta Grecia, mostrando en redes sociales cada etapa de su recorrido y compartiendo reflexiones sobre la libertad, nuevas etapas personales y reencuentros familiares.

Su travesía, marcada tanto por la aventura como por el contexto emocional que la acompaña, se convirtió en un relato de transformación y descubrimiento.

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Poco tiempo después de confirmar su separación de Pablo Pereyra, decidió tomar distancia de la rutina diaria y buscar un cambio de aire. La exmodelo e influencer optó por viajar primero a Italia, donde el reencuentro en Torino con su hijo Giovanni Simeone, su nuera Giulia Coppini y su nieto Tullio, representó un punto de inflexión. Este encuentro familiar, lejos del ruido mediático, le ofreció un espacio de calma y nuevos afectos, funcionando como antesala a una etapa distinta, más enfocada en el disfrute personal y la introspección.

Carolina Baldini sonríe junto a su motocicleta BMW frente al cartel de bienvenida a Montenegro, iniciando una etapa más de su travesía de Croacia a Grecia en busca de libertad y nuevos comienzos.

Tras su estadía en Italia, anunció en sus redes sociales el comienzo de un desafío distinto: un extenso viaje en moto que tendría como punto de partida Croacia y destino final Grecia. En sus propias palabras, definió la experiencia como “sentir la libertad en estado puro”. Para ella, viajar en moto significa percibir los olores de la ruta, experimentar el frío, el sol y el viento como parte integral del trayecto, y descubrir paisajes junto a pueblos que parecen detenidos en el tiempo.

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El recorrido, documentado en publicaciones y videos, incluyó una voz en off en la que plantea: “¿Alguna vez pensaste en hacer un viaje desde Croacia hasta Atenas, Grecia, pero en moto? Sí, alguna que otra vez te vas a despeinar, pero la vida es una. ¿No te lo imaginás? Vení que te muestro”. Esta introducción, sumada a las imágenes del trayecto, permite visualizar tanto la dimensión física como emocional del viaje, donde el movimiento se asocia a nuevas formas de enfrentar los cambios personales.

Carolina Baldini sonríe y señala mientras conduce su moto por una carretera montañosa, parte de su viaje de Croacia a Grecia, un símbolo de libertad y nuevos inicios.

Para quienes viajan en moto, según Baldini, la ruta no solo conecta destinos, sino que también une amigos. Destaca la importancia de mirar al compañero para asegurarse de que está bien y la confianza mutua que se construye en cada kilómetro.

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Las imágenes capturadas la muestran en distintos escenarios: cruzando fronteras como la de Montenegro, atravesando montañas y valles, y circulando por rutas que bordean el mar. En uno de los momentos, detalla una parada en Albania para comer, lo que refleja la espontaneidad y apertura a lo imprevisto que caracteriza este tipo de travesías.

Carolina Baldini disfruta la libertad de su travesía en moto desde Croacia a Grecia, viajando por una carretera costera bajo un cielo azul brillante.

Durante el viaje, narra la convivencia con elementos naturales y situaciones cotidianas: desde el viento en el rostro hasta el encuentro con animales en la carretera, como se observa al pasar junto a un grupo de cabras. El contacto con el entorno, sumado a la observación de la vida de los habitantes locales, ocupa un lugar central en su relato, reforzando la idea de que el recorrido importa tanto o más que el destino final.

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La moto utilizada para esta travesía está equipada para largas distancias y personalizada con el logo de una empresa de tours en moto. El uso de equipamiento técnico —casco, indumentaria de protección y accesorios— refuerza el carácter aventurero y la planificación detrás del viaje.

Carolina Baldini, en plena travesía en moto de Croacia a Grecia, se detiene ante un rebaño de cabras que cruza inesperadamente la carretera en un paisaje montañoso.

En su publicación, Baldini compartió reflexiones sobre lo que implica viajar en moto: “Es mirar seguido a tu compañero para saber que está bien, cuidarse mutuamente sin necesidad de hablar, porque arriba de una moto la confianza vale más que las palabras. Y al final, entendés que no se trata solo de llegar… sino de disfrutar el recorrido”. Esta perspectiva resumió el espíritu de la travesía, donde el trayecto cobró un valor propio, más allá del objetivo geográfico.

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La experiencia de atravesar distintos países —Croacia, Montenegro, Albania y el destino final en Grecia— se convirtió en una metáfora de los cambios personales. Cada frontera cruzada fue también una transición interna y un aprendizaje sobre la marcha. El viaje, en este sentido, fue tanto exterior como interior.