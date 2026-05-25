Carlos Monti habló sobre los rumores de romance con la periodista Andrea Bisso: “Nos estamos conociendo”

La confirmación del romance de Carlos Monti y Andrea Bisso generó repercusiones en todo el espectáculo argentino

La confirmación pública del romance entre Carlos Monti y Andrea Bisso provocó una ola de comentarios y reacciones en el mundo del espectáculo. Susana Roccasalvo, conductora de Implacables, fue una de las primeras en referirse al vínculo, y lo hizo con una mezcla de ironía y afecto, señalando la diferencia de edad entre los protagonistas.

Desde el programa Siempre primicias, Monti puso fin a meses de rumores y admitió: “Con Andrea nos estamos conociendo”. Las palabras del periodista disiparon las especulaciones que lo vinculaban sentimentalmente con otra colega. “Con Nancy (Duré) nada que ver. Somos amigos”, aclaró, antes de hablar sobre el inicio de su relación laboral y personal con Bisso.

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Monti reconoció que su relación sentimental con Andrea Bisso pasa por una etapa inicial tras meses de especulaciones

El vínculo de amistad entre Monti y Bisso, según relató el propio conductor, comenzó hace varios años cuando ella trabajaba en Crónica TV. “Andrea empezó a hacer espectáculos conmigo. Cuando ella trabajaba en Crónica TV y yo veía las notas dije: ‘Esta chica podría funcionar’, la llamé y la incorporé a América”, recordó.

El anuncio de Monti no pasó desapercibido para Roccasalvo. Al aire, la conductora compartió su propia perspectiva sobre el pasado común con Bisso: “Acordate del verano de 1992 o de 1993. Hicimos un programa con Diego Díaz y Leo Montero. Yo era cronista, y necesitábamos otra, y entró una chica divina que era Andrea Bisso”, evocó.

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Monti reconoció que su relación sentimental con Andrea Bisso pasa por una etapa inicial tras meses de especulaciones

La noticia del romance entre Monti y Bisso se produjo después de un periodo prolongado de especulaciones en los medios. El propio Monti, al ser consultado insistentemente por los panelistas, reconoció la relación sentimental con la periodista, a 3 años del duelo por la muerte de su esposa Silvia Liceaga.

El periodista explicó que el acercamiento con Andrea fue progresivo y que actualmente están en una etapa inicial del vínculo. Esta aclaración buscó poner fin a los rumores y establecer la naturaleza real de la relación.

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La reacción de Susana Roccasalvo, por su parte, fue especialmente comentada. En tono irónico, lanzó: “Sí, claro que hacen una linda pareja: la de una chica joven con un señor grande”. Esta frase, emitida en Implacables, se transformó en uno de los momentos más reproducidos en redes sociales y portales de noticias de espectáculo.

El backstage de la noticia y el pasado compartido

Susana Roccasalvo opinó sobre la pareja Monti-Bisso y resaltó la diferencia de edad entre ambos en Implacables

Durante la emisión de Implacables, Roccasalvo no solo ironizó sobre la pareja, sino que también compartió recuerdos de la época en que Bisso se sumó al equipo: “Entró una chica divina que era Andrea Bisso”, insistió, aportando contexto sobre los caminos cruzados en la televisión.

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Nacho Rodríguez, panelista del ciclo, aportó otra versión sobre el motivo detrás de la confirmación pública de Monti. Según su comentario, “ella le puso el ultimátum de que tenía que blanquearla porque hace mucho tiempo que salen”.

Estas intervenciones enriquecieron el debate y dieron lugar a nuevas lecturas sobre el origen y la dinámica de la pareja. Roccasalvo, entre risas, sumó: “Y en este momento ella lo debe estar abrazando porque perdió River. Mirá, Monti, no me llamaste. Te voy a matar”.

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Carlos Monti y Susana Roccasalvo cuando conducían juntos y hacían en famoso trencito

A pesar del tono jocoso, Roccasalvo también mostró empatía y afecto hacia Monti. Sobre el cierre de su intervención, expresó: “Me alegro mucho por él porque la pasó muy mal. La vida continúa. Fue un excelente ‘marido’ con el que yo compartí muchísimos años”.

En definitiva, la confirmación del romance entre Monti y Bisso no solo sacó a la luz una nueva pareja mediática, sino que también reveló viejas historias compartidas y la mirada irónica, pero a la vez cálida, de sus colegas. La noticia, lejos de pasar desapercibida, se instaló con fuerza en la agenda de espectáculos, mostrando una vez más cómo la vida privada de sus figuras es tan seguida como sus carreras profesionales.

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