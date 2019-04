En el complemento San Albano intentó cambiar su imagen, pero no pudo generar ritmo de juego ya que la pelota se les cayó constantemente. El try del tercera línea Gonzalo Núñez llegó luego de un kick tapado al medio scrum de Los Tilos, Miguel Goñi los acercó en el resultado. Aún así, el conjunto local no logró asentarse en la cancha y su pateador James Mac Gaw no tuvo una buena tarde y erró sus cuatro intentos a los palos (dos conversiones y dos penales).