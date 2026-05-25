La revelación de Tomás Etcheverry tras su rápida despedida de Roland Garros: “No estaba en buenas condiciones”

Tomás Etcheverry cayó en primera ronda de Roland Garros (Fuente: EFE/Alejandro García)

Tomás Etcheverry no pudo cumplir uno de los grandes objetivos que se había planteado para esta parte de la temporada. El tenista platense quedó eliminado en la primera ronda de Roland Garros al caer por 6-3, 6-4 y 6-2 ante el portugués Nuno Borges, un rival que ya lo había derrotado en los dos enfrentamientos previos disputados este año y que volvió a dominarlo en Francia.

El argentino aterrizó en el segundo Grand Slam del año con la intención de dejar atrás la temprana despedida sufrida en la edición anterior y, a su vez, seguir acercándose a una ambiciosa meta que había expresado meses atrás en Miami: terminar la gira europea de polvo de ladrillo dentro del Top 20 del ranking ATP.

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Sin embargo, el sorteo no le ofreció un debut sencillo. Borges, un jugador sólido desde el fondo de la cancha y particularmente peligroso sobre superficies lentas, volvió a imponer condiciones. Ya lo había vencido en Auckland, sobre cemento, y más tarde en Barcelona, sobre polvo de ladrillo, cuando cerró el match con un saque desde abajo que molestó al platense. La historia se repitió en Roland Garros y el tenista luso se quedó con el triunfo que lo depositó en la siguiente ronda.

Tras el encuentro, disputado en la Cancha 13 del complejo parisino, Etcheverry reconoció a Infobae haber llegado al partido diezmado físicamente. “Hoy yo no estaba en buenas condiciones. Desde el viernes no me sentía bien y ayer estuve descompuesto casi todo el día. No es para justificar, pero lamentablemente fue así”, dijo. Y amplió: “El estilo de Nuno Borges me complica mucho. Es un buen jugador y es molesto, sobre todo en cancha lenta”.

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Sus declaraciones dejaron en evidencia que la derrota estuvo atravesada por circunstancias que excedieron lo estrictamente tenístico. Su lenguaje corporal durante el partido y la expresión con la que abandonó la cancha reflejaban una preocupación que iba más allá del resultado.

Etcheverry también hizo referencia a las dificultades de adaptación que encontró luego de competir la semana pasada en Hamburgo, donde las condiciones fueron muy distintas a las que encontró en París.

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“No me estoy quejando, pero allá hacía 10 grados y acá 30. Además, las pelotas son bastante diferentes”, señaló, en una observación similar a la realizada días atrás por el español Alejandro Davidovich Fokina.

Tomás Etcheverry tuvo un fallido estreno en Francia (Fuente: REUTERS/Fabian Bimmer)

Las incógnitas en el calendario rumbo a Wimbledon

Tras su eliminación en singles, el argentino dejó abierta una incógnita sobre los próximos pasos de su calendario. En principio estaba previsto que jugara el cuadro de dobles en Roland Garros junto a Camilo Ugo Carabelli, aunque su participación quedó sujeta a una evaluación física durante las próximas horas. “Estoy programado para jugar dobles el martes, pero estamos viendo si hacerlo o no”, adelantó.

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La incertidumbre también alcanza a la gira de césped previa a Wimbledon. El propio jugador reveló que analiza la posibilidad de reducir la actividad sobre esa superficie y priorizar la recuperación física. “Recién lo estuvimos charlando. La idea es llegar lo mejor preparado posible”, comentó.

La decisión final dependerá de cómo evolucione durante los próximos días. Mientras tanto, Etcheverry deberá asimilar una derrota inesperada en París y replantear los próximos pasos de una temporada que arrancó con el primer título de su carrera -el ATP 500 de Río de Janeiro-, pero que en las últimas semanas lo mostró lejos de su mejor nivel.

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