El TSE ampliará máquinas de votación para las elecciones de 2027 de los salvadoreños en el exterior

Votantes salvadoreños hicieron cola en la puerta del consulado de Madrid (España) para ejercer su derecho al voto en el exterior en las elecciones de 2024. (EFE/ Macarena Soto)

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador se prepara para las elecciones generales de 2027 con una estrategia enfocada en mejorar el acceso y la eficiencia del sufragio para la diáspora salvadoreña.

Entre las principales medidas destaca el aumento de máquinas de votación en los centros que servirán para la emisión del electrónico presencial en el extranjero, una decisión que responde al desborde de participación observado en ciudades de Estados Unidos y Europa durante los comicios de 2024.

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De acuerdo con fuentes internas, la autoridad electoral identificó la necesidad de fortalecer la infraestructura en puntos clave, como Maryland y Los Ángeles (en Estados Unidos), Barcelona (en España) y Roma (Italia), donde la demanda superó las previsiones en 2024.

Con esta medida, el ente colegiado busca atender el incremento en la participación de los salvadoreños residentes fuera del país, quienes han adquirido un papel relevante ahora que contarán con la representación de seis diputados en la Asamblea Legislativa.

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Según datos oficiales, actualmente existen más de un millón de salvadoreños en el exterior habilitados para votar. De este universo, existen 854,122 Duis con dirección en el extranjero que se encuentran vigentes, mientras que otros 183,391 documentos han sido emitidos en el exterior pero asociados aún a domicilios nacionales.

La información fue confirmada por Fernando Velasco, director del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), quien recientemente compareció ante la Comisión Política de la Asamblea Legislativa.

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Para las elecciones de 2024, el TSE reportó que 242,110 salvadoreños ejercieron el voto remoto por internet, mientras que 89,646 lo hicieron de manera electrónica presencial en los 81 centros de votación habilitados en el extranjero. El mayor flujo de votantes se registró en el continente americano, con 82,337 participantes, de los cuales 72,856 correspondieron a Estados Unidos. En Europa, la cifra alcanzó los 6,646 votantes, mientras que en Oceanía y Asia las cifras fueron menores.

El TSE aún no ha informado la cantidad de máquinas de votación que serán contratadas para el sufragio de la diáspora en 2027./ (TSE)

Para dicho proceso, el TSE destinó 32,012,918 dólares para la organización del proceso electoral en el exterior, lo que representó un costo promedio de 96.50 dólares por voto emitido.

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Para la ejecución del voto electrónico, la institución contrató a la empresa española Indra Soluciones por un monto de 26,047,224.87 dólares, cifra que incluyó el alquiler de las máquinas de votación. Además, se sumaron contratos con la empresa CGTS Corp y un convenio con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (TEC) para la auditoría de los sistemas implementados, por 4,392,310dólares y 210,640 dólares respectivamente.

En el marco de los preparativos para 2027, el calendario electoral para sufragio en el extranjero- publicado por el TSE en su sitio web- indica que el próximo 1 de junio comenzarán las pruebas y el desarrollo de los sistemas de votación remota por internet y de votación electrónica presencial. En esa misma fecha, se dará inicio a la creación de mecanismos de auditoría informática para ambos sistemas, con el objetivo de garantizar la transparencia y la confianza en el proceso electoral.

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De acuerdo con fuentes internas, para el voto remoto los salvadoreños en el extranjero contarán exclusivamente con la papeleta electrónica del departamento 15, mientras que en el voto electrónico presencial estarán disponibles las papeletas de los 14 departamentos de El Salvador.

La adición de una papeleta específica para el extranjero permitirá una mayor claridad en la representación de la diáspora, sin modificar los términos de referencia ya establecidos para el sistema.

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Actualmente, el TSE mantiene vigente una campaña de información sobre la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero. Equipos del organismo colegiado han visitado distintas ciudades de Estados Unidos para informar y motivar a la comunidad salvadoreña a participar en los comicios de 2027 y para actualizar la dirección de domicilio en el DUI, plazo que concluirá el 29 de noviembre de 2026.

Los salvadoreños en el exterior han ejercido su derecho al voto de manera remota por internet y de forma presencial en los consulados de El Salvador./(TSE)

Fuentes internas del TSE subrayaron a Infobae que, tras la experiencia de 2024, el principal reto radica en anticipar la alta demanda de votantes en puntos estratégicos y en subsanar los problemas logísticos que surgieron en la elección anterior.

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La ampliación en la cantidad de máquinas de votación y la optimización de los sistemas electrónicos buscan facilitar el ejercicio del derecho al voto y fortalecer la inclusión de la diáspora en el proceso democrático salvadoreño.