La angustia de Benjamín Vicuña por la distancia con sus hijos: “No la voy a caretear, los extraño muchísimo”

Benjamín Vicuña expresa el dolor por la distancia con sus hijos Magnolia y Amancio tras su viaje a Japón con China Suárez

La distancia entre Benjamín Vicuña y sus hijos, Magnolia y Amancio, volvió a ser tema de conversación tras conocerse que los niños se quedaron en Turquía mientras su madre, China Suárez, y Mauro Icardi. viajaron a Japón junto a la madre de la actriz. El actor chileno, en medio de rumores y especulaciones, optó por la sinceridad. Consultado por Infama (América), reconoció abiertamente el impacto emocional que le produce la separación física de los pequeños.

Lejos de minimizar la situación, Vicuña fue directo: “No te la voy a caretear. Los extraño muchísimo, son tiempos muy largos”. El actor reconoce que la tecnología se ha vuelto fundamental para mantener el vínculo con sus hijos: “Me hablo con ellos todos los días”, explicó, revelando cómo la comunicación digital se convirtió en su principal herramienta de cercanía.

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La tierna foto que compartió Benjamín Vicuña junto a su hijo Amancio

Según trascendió, existía una expectativa de reencuentro que finalmente no se concretó. La noticia generó versiones sobre un supuesto enojo del actor con su expareja, pero él prefirió aclarar la situación y llevar tranquilidad. “Es una adaptación a una forma de comunicarme con ellos, pero obviamente que es algo que me atraviesa”, admitió, dejando ver la complejidad emocional que implica para él este panorama.

En el centro de la escena mediática, las declaraciones de la China Suárez ante la Justicia turca agregaron tensión. Según se difundió, la actriz habría afirmado que sus hijos “tratan a Mauro como a un padre y lo consideran como tal”. Cuando Vicuña fue abordado por el cronista Alejandro Castelo de Intrusos (América) y escuchó las palabras atribuidas a su expareja, respondió con una mezcla de desconcierto y prudencia: “¿Dijo eso? Bueno… son opiniones”.

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China Suárez declara ante la Justicia turca que sus hijos consideran a Mauro Icardi como una figura paterna

La incomodidad de Vicuña ante la exposición de su vida privada fue notoria, pero evitó cualquier enfrentamiento mediático. En lugar de polemizar, eligió destacar lo que para él resulta esencial: “Lo importante es que mis hijos estén bien”. Así, reafirmó que su prioridad está puesta en el bienestar de los niños, más allá de los conflictos adultos o de las declaraciones públicas.

El actor también recordó que suele moverse entre Argentina y Chile para sostener el contacto familiar. “Siempre hablé públicamente de la importancia de acompañar el crecimiento de Amancio y Magnolia”, indicó, marcando distancia de la lógica de escándalo y dejando claro el valor que le asigna a su rol paterno.

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Consultado nuevamente sobre la dinámica familiar, fue enfático en su postura de mantener ciertos temas fuera del alcance mediático. “Son cosas que se manejan en privado, son mis hijos y son temas que manejamos con la familia”, expresó, subrayando la necesidad de preservar espacios de intimidad en medio de la sobreexposición.

El actor remarca la importancia de preservar la privacidad familiar en medio de la sobreexposición mediática y los conflictos judiciales

El contexto judicial que rodea a Suárez e Icardi, por su disputa con Wanda Nara, ha intensificado el interés periodístico en la familia. Sin embargo, Vicuña evita involucrarse en la controversia y se muestra prudente al referirse a la relación de sus hijos con el futbolista del Galatasaray. Ante la consulta sobre la convivencia de los niños con Icardi, el actor optó por no profundizar en polémicas y se limitó a restarle dramatismo a las declaraciones ajenas.

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A pesar de todo, Vicuña se mostró optimista respecto al futuro inmediato. “Ya están llegando prontito al país”, anunció, confirmando que el reencuentro con sus hijos es inminente. Este dato, más allá de cualquier rumor, aporta un cierre esperanzador al momento de tensión.

Benjamín Vicuña extraña momentos junto a sus hijos

Benjamín Vicuña enfrenta la distancia con Magnolia y Amancio desde la sinceridad, recurriendo a la tecnología y priorizando el bienestar de sus hijos por encima de cualquier conflicto adulto o presión mediática. Su postura, lejos de la confrontación, apunta a la protección de los vínculos familiares en medio de la exposición pública y los desafíos de la paternidad compartida.

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