"Yo no pido que un arbitraje me favorezca, sino que sean imparciales", continuó el dirigente del elenco conducido por Sebastián Beccacece y aclaró que no va a hacer un planteo ante la casa madre del fútbol argentino: "No vamos a hacer ningún tipo de recamo, yo ya hablé con quien tenía que hablar. Ya hable con Beligoy y me dijo que había sido penal. Pero ya está, el resultado no se va a cambiar. Yo pido el respeto hacia los jugadores".